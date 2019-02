Tal vez casi todos los días abres y cierras un candado.. ¿Alguna vez has notado, cuando vas a desbloquear un candado, que hay un agujero muy pequeño al lado? Si no hay uno, la cerradura solo debe usarse en interiores.

Esto se debe a que, además de ser una abertura para aplicar lubricación a la cerradura para que no se atasque, también sirve como un orificio de drenaje en caso de una exposición prolongada al agua.

¿Porqué los candados tienen un hueco en el fondo?

