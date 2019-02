¿Porqué los cuardenos llevan márgenes?

No, no creas que es para llevar tu escritura ordenadita.. inicialmente fue para otra cosa.. sigue leyendo que ya lo vamos a decir.. ¿Recuerdas el horror de darse cuenta de que el papel de cuaderno “obligatorio para la universidad” significaba márgenes más delgados y, por lo tanto, dejaba más espacio para escribir más?

Bueno, lo creas o no, esos márgenes no se inventaron como una guía de cuántas oraciones puedes colocar en una página, o incluso para dejar espacio para tomar notas.

Los fabricantes comenzaron a aplicar márgenes al papel de escritura con el fin de proteger el trabajo. Anteriormente en la historia, las ratas eran los residentes comunes en las casas de muchas personas, y uno de sus bocadillos favoritos era el papel, entre otras cosas.

Los amplios márgenes en el papel son una protección contra la pérdida del trabajo, dejando espacios en blanco alrededor de los bordes, primero, para que las ratas puedan masticar, también para proteger la escritura en los bordes exteriores del desgaste general.

