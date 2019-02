Colocaste neumáticos nuevos y nunca te fijaste de los salientes de caucho en las ranuras o si te fijaste no le has tenido en cuenta, pero todo tien un porqué..

Estas pequeñas protuberancias de goma son tan discretas que es posible que nunca las notes a menos que compruebes la banda de rodadura del neumático.

Curiosamente, eso es exactamente para lo que están destinados. Los bordes poco levantados dentro de las ranuras de la banda de rodadura del neumático están ahí para hacerte saber cuándo es el momento de cambiar tus cauchos. Si bien muchas personas aún confían en el viejo truco de la cabeza, una manera fácil de saber si necesita ir a la cauchera es si los bordes de la banda de rodadura están a la altura de estas marcas.

Si no lo están, entonces usted está manejando con neumáticos legalmente inseguros. Si el borde está por encima de la protuberancia, puedes seguir manejando por un tiempo

¿Porqué los Neumáticos tienen protuberancias de goma entre las Ranuras? was last modified: by

Loading...

¿Porqué los Neumáticos tienen protuberancias de goma entre las Ranuras?

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):