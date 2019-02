¿Porqué los zapatos deportivos traen agujeros extra en la parte superior?

Lo más probable es que mientras estes leyendo este texto, uses zapatos deportivos que son anatómicamente cómodos y están diseñados para eso.

Por lo que es posible que hayas notado que los zapatos tienen agujeros adicionales cerca de la parte superior.

Esto es exactamente lo que parece, agujeros para tus cordones.

Mucha gente ve esto como innecesario e incómodo, pero eso es solo porque tienden a usarlos incorrectamente. Estos orificios fueron diseñados para que un corredor pueda atar sus zapatos de varias formas que les brinden el soporte personalizado que necesitan mientras corren.

De acuerdo a está imágen hay 8 tipos de amarre personalizado.

1.- Arcos Altos

El cordón de arco alto puede ayudar a aliviar la tensión y agregar comodidad al ajuste de su zapato al abrir la mitad del patrón de encaje.

Pasos:

Encaje el zapato con un entrecruzamiento a través del primer conjunto de ojales.

Pase el cordón del zapato solo por los lados.

Ate el zapato a través de los siguientes dos ojales o más como de costumbre.

2- El zapato se siente demasiado apretado

¿Tus zapatillas se sienten muy apretadas? Este método distribuye uniformemente los cordones para una menor presión y mayor comodidad.

Pasos:

Ate los cordones de manera paralela sin el entrecruzamiento estándar.

Hilo alimentando los cordones debajo de cada otro ojal.

Ate el zapato como de costumbre.

3.-Talones

Esta técnica de atadura puede ayudar a proporcionar mayor soporte al tobillo y asegurarse de que su zapato no esté demasiado ajustado.

Pasos:

Ate los zapatos como de costumbre hasta el segundo hoyo.

Sigue recto hasta el orificio final sin cruzar los cordones.

Pase el cordón del zapato a través del lazo hacia el otro lado.

Ate el zapato como de costumbre.

4.-BLACK TOE CLAVOS Y DOLOR DE PIES

Este patrón de atadura puede ayudar a levantar la puntera de su zapatilla para correr para darle más espacio a sus dedos.

Pasos:

Ate el cordón del zapato desde el dedo gordo hasta el ojal superior en el lado opuesto.

Enrosque el otro lado del cordón en cada parte inferior en diagonal y en la parte superior paralela a cada agujero.

Ate el zapato como de costumbre.

5.- ANCHO ANTERIOR

El amplio cordón del antepié puede permitir más espacio para el antepié y en la puntera de su zapatilla para correr.

Pasos:

Comience roscando el cordón del zapato solo a través de los lados.

Desde la parte media del pie hacia arriba, comienza a atar con un entrecruzamiento.

Ate el zapato como de costumbre.

6.- PIE ESTRECHO

Saltarse un ojal y usar cordones entrecruzados puede hacer que sus zapatos para correr estén más ajustados.

Pasos:

Comience por atar los zapatos con un entrecruzamiento.

Salta un ojal y enrolla los cordones de manera entrecruzada.

Encaje con el patrón entrecruzado habitual y ate el zapato.

7.-ALTO MIDFOOT

Al saltar uno o dos cordones, puede crear más espacio para el pie medio.

Pasos:

Encaje el zapato con un entrecruzado.

Pase el cordón del zapato solo por los lados alrededor de la parte media del pie.

Después del punto de incomodidad, comience a atar nuevamente con un entrecruzamiento.

8.WIDE FEET EN GENERAL

Este estilo de cordón puede ayudar a aflojar todo el zapato para darle a su pie más espacio y comodidad.

Pasos:

Encaje el zapato con un entrecruzado.

Enrosque el zapato en forma entrecruzada cada otro ojal.

Ate el zapato como de costumbre.

Al perfeccionar el ajuste de su zapato con la técnica de cordón adecuada, estará listo para comenzar a correr.

fuente.https://protips.dickssportinggoods.com/sports-and-activities/running/how-to-lace-running-shoes

