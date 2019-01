Precio del petróleo se dispara por embargo de EEUU a Venezuela

Los precios del petróleo subían este miércoles durante los intercambios europeos, en un mercado atento a las tensiones en Venezuela y a la espera de los datos de las reservas en Estados Unidos.

Hacia las 15H00 GMT, el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en marzo valía 61,76 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, 44 centavos más que el martes al cierre.

En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de “light sweet crude” (WTI) para la misma fecha de entrega ganaba 62 centavos, hasta 53,93 dólares una hora después de la apertura.

La administración estadounidense tomó el lunes varias medidas contra la petrolera nacional PDVSA, unas sanciones que “se traducen en un embargo estadounidense de facto a las importaciones de crudo de Venezuela”, comentaron los analistas de de Société Générale.

El jefe parlamentario Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino, pidió el miércoles “más sanciones” de parte de la Unión Europea contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en una entrevista al periódico alemán Bild.

