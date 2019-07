Prepara PAN en la licuadora con pocos carbohidratos y en solo 10 minutos

Prepara PAN en la licuadora y con pocos carbohidratos en solo 10 minutos

¿Imaginaste alguna vez una receta de pan low carb que pueda ser hecha en la licuadora? La sugerencia de la blogger gourmet Dani Oliveira es fácil de hacer y lleva ingredientes relativamente baratos. O sea, la receta es bastante accesible por la facilidad y también por el precio. La preparación de la masa lleva solamente 10 minutos.

Receta de pan en la licuadora Ingredientes 3 huevos

2 cucharadas de crema de leche

3 cucharadas de agua

1 cucharadita de queso rallado

1 cucharadita de harina de avena

1 cucharadita de polvo de hornear Modo de preparación Mezcla todos los ingredientes en la licuadora y vierte en una budinera untada con manteca o aceite.

Lleva al horno caliente a 180 ºC por 30 minutos.

