Presidente de Perú concedió indulto humanitario a ex presidente Fujimori

El Presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski concedió este domingo indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori, quien se halla hospitalizado desde el sábado y que cumple condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad.

“El presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú para tales fines, ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori Fujimoriy a otras siete personas que se encuentran en similar condición”, señaló la presidencia en un comunicado.

Fujimori, de 79 años, había presentado la petición de indulto el pasado 11 ante el Instituto Nacional Penitenciario, alegando razones humanitarias debido a que padece de una enfermedad “progresiva, degenerativa e incurable”.

En la solicitud, el ex presidente explicaba que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo para su vida, salud e integridad.

Fujimori ha sido operado en seis oportunidades de cáncer a la lengua. Ahora la enfermedad se mantiene latente, aunque tiene otros problemas vasculares y de presión arterial.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata en las matanzas de 25 personas en 1991 y 1992 por el grupo militar encubierto Colina y además del secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.

El Nuevo Herald

