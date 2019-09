Presos dos venezolanos en EEUU por contrabandear 5 millones de dólares en barras de oro

Dos personas de origen venezolanos y que responden a los nombres de Jean Carlos Sánchez Rojas y Víctor Fossi Grieco, que piloteaban un avión, fueron arrestadas el 20 Septiembre en el Aeropuerto ejecutivo en Fort Lauderdale, luego de que agentes fronterizos localizaran material de contrabando.

Los oficiales observaron varios remaches que se encontraban ligeramente sueltos, que se encontraban en la nariz de la aeronave lo que los llevo a investigar y que trajo como resultado que dentro del fuselaje se encontraban 100 piezas de oro valoras en 5 millones de dólares según los pronunciamientos ofrecidos por una funcionaria perteneciente al departamento de seguridad nacional de los estados unidos.

El acusado Sánchez Rojas de 42 años confesó haber obtenido el preciado metal de varias fuentes en Venezuela aun no reveladas y que su intención transportarlo hacia este país para ser comercializado en el mercado negro.

Así mismo este confeso que al momento de arribar al país se encontraba en posesión de 24.000 dólares, señalando que estaba al tanto de que la organización para la cual prestaba el servicio de contrabando había logrado ingresar el preciado metal en vuelos anteriores.

El segundo acusado Fossi Griego, el piloto indico que antes de llegar al país este se reunió con un grupo de personas los cuales serian responsables de entregarle la carga y que este se encargo de esconder el avión de las autoridades venezolanas antes de realizar el vuelo.

El 1 de agosto otra importante cantidad fue incautada en el Aeropuerto Princess Juliana de Sint Maarte (parte holandesa de la isla de San Martin.) también en un vuelo privado procedente de Venezuela.

