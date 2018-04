Prieto: Denunciaré a Ciro Portillo, exdirectivo de Enelven, por asegurar que nos quedaremos sin electricidad

El Gobernador del estado Zulia, Omar Prieto Fernández declaró la tarde de este martes en una rueda de prensa con el ministro de Energía Eléctrica Luis Motta Domínguez, sobre los hechos ocurridos en la región con respecto a la falla eléctrica que se registró en la localidad desde el domingo.

Prieto en su intervención acotó que doblarán el horario a los trabajadores de los sectores privados que los acompañan, y a los trabajadores de la corporación eléctrica del estado Zulia que trabajan arduamente por regular el servicio eléctrico. “Ha sido grave el daño que le han hecho a los zulianos”, afirmó.

El gobernador se refirió a su experiencia como alcalde, “Lo que tuvimos en San Francisco, la vamos a tener aquí”. Además, informó que junto al alcalde de Maracaibo, Willy Casanova frenarán cualquier intento de sabotaje y guarimba en la región. “Vamos a poner orden en el Zulia, no tengan duda”.

Se refirió también a los más de 48 detenidos por irregularidades y saqueos, durante las protestas por la falta de luz en varios sectores. “Están siendo trasladados al retén de Cabimas. Así será con cualquiera que intente corromper la paz de los zulianos con guarimbas y disturbios”.

Prieto también reseñó el hecho ocurrido esta mañana, con los empleados detenidos de un reconocido restaurante de la ciudad, en conjunto con otras dos periodistas, posteriormente liberadas. “Ese establecimiento es de Guanipa, y se le cerró por vender hamburguesas con gusanos y cucarachas”.

“¿Por qué no le protestaron a la ex alcaldesa de Maracaibo para que recogiera la basura? Es una irresponsabilidad de Primero Justicia, protestar por algo como eso”, agregó.

Omar Prieto Fernández, aseguró de igual forma que denunciará personalmente ante el ministerio público a Ciro Portillo, exdirectivo, contratista y negociador de la antigua Enelven. “Lo denunciaré por perturbar la tranquilidad de los zulianos diciendo que nos quedaremos sin sistema eléctrico, que vaya a declarar en los tribunales, en la fiscalía, por qué conoce tanto del sabotaje y de los daños que tenemos en el sistema eléctrico nacional”.

Afirmó que las fallas eléctricas no impedirán que los zulianos vayan a votar el 20M. “Así sea con planta eléctrica vamos a lograr los 800.000 votos que necesita Maduro para ganar”, concluyó.

