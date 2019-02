Según el profesor de Economía Steve Hanke: La tasa de inflación anual de Venezuela, tal como la mido con precisión hoy, es de 123.084%. “Una junta monetaria finalmente pondría fin a la hiperinflación”, añadió el especialista.

La tasa de inflación anual de Venezuela, tal como la mido con precisión hoy, es de 123.084%. Una junta monetaria finalmente pondría fin a la hiperinflación. pic.twitter.com/Q17ESONtje — Steve Hanke (@stevehanke_es) February 5, 2019

Por otro lado, para el economista Luis Oliveros, esta semana se tendrán resultados de la inflación. Se espera sea de más de 200%, un nuevo récord de inflación mensual es muy factible, así lo dio a conocer en su cuenta Twitter.

El economista también expresó que por las nuevas sanciones petroleras, Venezuela podría tener un declive en su producción petrolera del 50% en el corto plazo.

Esta semana tendremos resultados de la inflación. +200%, un nuevo récord de inflación mensual es muy factible.

Si la situación actual se prolonga, Walking Dead podría ser grabado en Venezuela sin necesidad de actores. — Luis Oliveros (@luisoliveros13) February 5, 2019

Profesor Steve Hanke: Inflación anual de Venezuela se monta en 123.084% was last modified: by

Loading...

Profesor Steve Hanke: Inflación anual de Venezuela se monta en 123.084%

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):