En un llamado a la protesta pacífica, organizada y coordinada por el movimiento por la libertad y elecciones libres en Venezuela llenó de nuevo las calles de Venezuela, en las gráficas podemos apreciar como el pueblo zuliano respondió positivamente a la convocatoria inundando con el tricolor venezolano, las pancartas, las consignas y los discursos de ánimo de los diputados a la asamblea nacional, estas son las imágenes de la jornada.

FOTOS: Así se desarrolló la protesta por la Libertad en Maracaibo este 2 de Febrero de 2019 was last modified: by

Loading...

FOTOS: Así se desarrolló la protesta por la Libertad en Maracaibo este 2 de Febrero de 2019

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):