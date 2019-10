Protestas en Chile promovidas por socialistas ya suman 8 muertos

Las protestas que se desataron por la excusa del alza de los pasajes del Metro de Santiago de Chile, hoy destruido y que tal vez los daños asciendan a más de 300 millones de dólares.

Cinco personas murieron la tarde del domingo tras el incendio de una fábrica de ropa en la comuna de Renca, en el norte de Santiago, que ardió tras ser saqueada en medio de las extendidas manifestaciones en el país, confirmaron fuentes oficiales.

“Lamentable, se han encontrado cinco cuerpos al interior de la fábrica producto de este incendio”, relató a medios locales el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Diego Velásquez. De esta forma, suman al menos ocho los fallecidos en estas revueltas sociales.

El presidente de Chile Sebastián Piñera afirmó este domingo que “la democracia tiene la obligación de defenderse”, en momentos que su gobierno está cercado por masivas protestas sociales, las mayores desde el fin de la dictadura en 1990.

“La democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de defenderse usando todos los instrumentos que entrega la propia democracia y el estado de derecho para combatir a aquellos que quieren destruirla”, afirmó el mandatario, tras reunirse en la casa de gobierno con los presidentes de la Cámara de Diputados, el Senado y la Corte Suprema.

Futbolistas piden escuchar al pueblo

“Escuchen al pueblo”, reclamaron referentes de la ‘generación dorada’ del fútbol chileno ante el estallido social que conmociona a su país y mantiene en vilo a una población acostumbrada a décadas de estabilidad política y económica.

“¡Ahora! es el momento de las respuestas, de las soluciones”, publicó este domingo Claudio Bravo, arquero del Manchester City y capitán de Chile en la coronación de La Roja en las Copas América de 2015 y 2016.

A distancia, el golero acompañó las manifestaciones desde que se transformaron en estallido social el viernes, obligando al derechista Sebastián Piñera a decretar estado de emergencia y dos toque de queda consecutivos por el recrudecimiento de los enfrentamientos y los saqueos.

Gary Medel, otro de los grandes referentes del fútbol chileno, pidió que las autoridades “escuchen al pueblo”, a través de sus redes sociales junto a una lista de los principales reclamos de los manifestantes que piden mejoras en salud, educación, pensiones y otros aspectos estructurales.

“Es hora que el gobierno haga algo por los derechos humanos y nuestra sociedad, no quiero ver a mi chile en llamas … Basta”, lanzó Esteban Paredes, goleador del local Colo Colo que semanas atrás se transformó en el máximo artillero en la historia de la primer división de Chile.

