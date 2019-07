¿Qué son las aftas o llagas de la boca y cómo curarlas con remedios naturales ?

Aunque son heridas que aparecen con mucha frecuencia, lo cierto es que no se sabe con precisión por qué aparecen. Lo que sí se sabe es que afectan al 20% de la población. Causan dolor e incomodidad, tanto para hablar como para comer.

La aparición de llagas puede estar relacionada con varias causas. Algunos factores que las desencadenan son el estrés, la ingesta de alimentos ácidos o cítricos, las lesiones por alguna comida o utensilio, un sistema inmunitario debilitado, un problema nutricional o una enfermedad gastrointestinal. La ortodoncia también puede provocarlas.

Hay que prestar atención a las aftas y a los herpes, que pueden ser iguales en cuanto a su apariencia, pero no en relación a la enfermedad. El herpes labial está causado por un virus simple y es contagioso, las aftas no. El primero puede aparecer en otros sitios del rostro, como los labios, la nariz y debajo de la barbilla.

¿Cómo curarlas?

Sal

Es uno de los antisépticos más baratos y efectivos que existen. Es un gran aliado para curar las llagas naturalmente. Solo tienes que mezclar una cucharadita de sal en un vaso de agua tibia y enjuagar la boca, haciendo énfasis en la zona donde tienes la llaga. Escupe el agua y repite ese proceso al menos tres veces al día.

Poco a poco irá disminuyendo el dolor y la molestia. Hay personas que optan por tomar un grano de sal gruesa y frotarlo en la llaga. El problema de ello es que genera más dolor e irritación, por ello no está recomendado.

Bicarbonato de sodio

Funciona igual que la sal, como un antiséptico eficaz en estos casos. Mezcla con medio vaso de agua y enjuaga la boca, haciendo “buches” sin tragar el líquido.

También puedes formar una pasta con un poco de agua y aplicar en la llaga, dejando unos instantes que haga su efecto. Luego enjuaga con agua fría sin frotar.

Enjuague bucal

Es un remedio no tan “natural” pero que puede servirte bastante para calmar las molestias en la boca, un alivio inmediato que controlará la formación de las bacterias. Pero no coloques demasiado enjuague, sobre todo si es muy fuerte, porque es probable que te arda.

Hielo

La propiedad de un cubito de hielo es curar las llagas de a poco y, a su vez, reducir la inflamación y calmar el dolor. Actúa como un sedante. Coloca un cubito las veces que consideres necesario por día.

