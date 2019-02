Esto fue lo que le respondió desde su guarida el Prófugo Rafael Ramírez a la Jueza de EEUU

Actualmente se encuentra prófugo de la justicia venezolana y al parecer pronto de la de EEUU, no se sabe en que paraiso fiscal se encuentra bebiendo wiskey del que le gusta, de $3000 la botella,.. le respondió a la Jueza que lo setenció a pagar por fraude 1400 millones de dólares americanos desde su madriguera, guarida o “concha”…

Rafael Ramírez, se pronunció la tarde de este viernes en torno a la acusación de la jueza de Estados Unidos la cual le dictó a pagar 1.400 millones de dólares por fraude e indicó que “adelantará una contundente respuesta a tan absurdas acusaciones”.

El comunicado lo hizo público mediante la red social en Twitter y agregó que “disputaremos la jurisdicción de esa corte”.

Esto fue lo que dijo:

DECLARACIÓN DE RAFAEL RAMÍREZ EN TORNO A LAS ACUSACIONES PRESENTADAS EN SU CONTRA POR HARVEST NATURAL RESOURCES DE HOUSTON EN UNA CORTE DE ESTADOS UNIDOS

Rechazo los alegatos introducidos en la demanda civil presentada por Harvest Natural Resources de Houston, Texas.

El tal juicio en mi contra se dictó sin hacerme notificación alguna de la demanda y sin oportunidad a la defensa de estas falsas acusaciones.

La decisión del tribunal no nos ha dejado otra opción que preparar una defensa contundente contra estas acusaciones , así como contra la jurisdicción y procedimientos del tribunal.

— — — — — –

STATEMENT BY RAFAEL RAMIREZ ABOUT THE ACCUSATIONS LEVERED AT HIM BY HARVEST NATURAL RESOURCES OF HOUSTON

I reject and did none of the things alleged in the civil suit filed by Harvest Natural Resources of Houston, Texas.

The so called judgment against me was entered without me ever being served with the law suit and never given a chance to defend myself against these false accusations.

The court’s decision has left us no choice but to prepare a robust defense against the actual allegations as well as the jurisdiction and procedure of the court.