Ramos Allup aseguró que “Rusia también dejó colgado al régimen”

CARACAS.- Henry Ramos Allup, diputado a la Asamblea Nacional (AN), aseguró este miercoles que el apoyo de Rusia hacia el gobierno de Nicolás Maduro no tiene la misma intensidad que pretendía Maduro “Rusia también dejó colgado al régimen”.

El parlamentario realizó la afirmación a través de su cuenta en Twitter, donde agregó que en cualquier momento el Gobierno de China seguirá el ejemplo de Rusia “en cualquier momento China hace lo mismo”. Al gobierno de Maduro solo “le quedan las bayonetas, por ahora”.

“Las bayonetas siempre son leales hasta la víspera. Es lo que le enseña la historia de Venezuela“, agregó al tuit.

En otro mensaje afirmó que “hasta los empleados públicos se sumaron al paro convocado por Juan Guaidó y por la AN”. El mundo entero conoce que el gobierno de Maduro es “feneció”. Maduro y los militares que lo sostienen no pueden seguir impidiendo la liberación del país.

Henry Ramos Allup

@hramosallup

Rusia también dejó colgado al régimen. En cualquier momento China hace lo mismo. Le quedan las bayonetas ….por ahora. Las bayonetas siempre son leales….hasta la víspera. Es lo que le enseña la historia de Venezuela. #TuTambiénTienesRazones

15:40 – 30 ene. 2019

Henry Ramos Allup

@hramosallup

Hasta los empleados públicos se sumaron hoy al paro convocado por @jguaido y @AsambleaVE. Venezuela y el mundo saben que el régimen de Maduro feneció. Maduro y los militares que lo sostienen no pueden seguir impidiendo la liberación del país.

13:31 – 30 ene. 2019

