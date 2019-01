Ramos Allup: “No habrá diálogo con el régimen usurpador”

Henry Ramos Allup, diputado a la Asamblea Nacional (AN), reiteró que no habrá diálogos con dirigentes oficialistas de Nicolás Maduro. En su lugar, aseguró que la Asamblea Nacional se mantiene unida.

“Por más que el G2 y pseudo opositores traten de esparcir falsedades para dividirnos, reiteramos que no hay dialogos con régimen usurpador. Decisiones siguen tomándose por consenso con la conducción de nuestro presidente Juan Guaidó para lograr cese usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, expresó el parlamentario en Twitter.

El 15 de enero la AN aprobó un acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la Presidencia de la República. Mientras que el 23 de enero, Guaidó asumió las competencias del Ejecutivo Nacional recibiendo el respaldo de varias naciones de la comunidad internacional.

