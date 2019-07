En la actualidad existe una ola de migrantes que se mueven desde y hacia distintas zonas del globo terrestre y latinoamérica no es la excepción. En caso de que estés pensando irte a vivir a algún lugar de América Latina, este mapa podría darte buenas luces sobre tus opciones para que sepas cuáles son las ciudades más caras de la región para vivir como extranjero.

Según el informe Mercer de Ciudades por Costo de Vida 2019, el top 10 está principalmente en Asia, con Hong Kong a la cabeza, seguida por Tokio, Singapur y Seúl. Hacen parte también Zurich, en Suiza, y Nueva York.

Sin embargo, ¿cuál es la ciudad latinoamericana más cara para que viva un expatriado? En el puesto 70 se encuentra Montevideo, seguida por San Juan de Puerto Rico en el puesto 72 y Santiago de Chile en el 79.

En el mundo hispano, hacen parte del ranking Madrid y Barcelona, en los puestos 82 y 91, respectivamente.

También están tres ciudades brasileñas y dos mexicanas: São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Ciudad de México y Monterrey.

Las ciudades latinoamericanas más caras para vivir como extranjero

70 – Montevideo

72 – San Juan, Puerto Rico

79 – Santiago de Chile

82 – Madrid

86 – São Paulo

91 – Barcelona

93 – Ciudad de Panamá

121 – Río de Janeiro

121 – Lima

131 – San José, Costa Rica

133 – Buenos Aires

133 – La Habana

136 – Ciudad de Guatemala

144 – Ciudad de México

148 – Quito

166 – San Salvador

169 – Santo Domingo

170 – Bogotá

174 – Brasilia

186 – Asunción

187 – Monterrey

199 – Tegucigalpa

200 – Managua

Con información de CNN

Ranking de Países Latinoamericanos más caros para vivir cómo inmigrante was last modified: by

En : Última Hora