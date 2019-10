Razones por las que deberíamos aprender el idioma Francés

Culturalmente es de los tres idiomas más utilizado en la industria turística, por eso tener un buen nivel brinda la oportunidad de viajar e incursionar en esta área

En este mundo totalmente globalizado, aprender nuevos idiomas es una herramienta fundamental para el desarrollo personal, académico y profesional, pues no sólo aumenta las posibilidades de conseguir un buen trabajo, sino también enriquece la vida social y cultural de las personas.

El francés es una de las lenguas que se ha vuelto imprescindible estudiar, incluso se ha convertido en una competencia para estudiantes y profesionales que dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo en conocer diferentes vocabularios, sabiendo que se trata de una excelente inversión para su formación.

Del mismo modo, el manejo de idiomas diferentes al materno como éste, abre las posibilidades de entrar en contacto con otras culturas y aprender de ellas, lo cual proporciona ventajas a nivel personal como poder expresar ideas ante otras personas de manera comprensible.

El interés por la lengua francesa se ha ido incrementando durante los últimos años, tanto que se ha convertido en el segundo idioma más estudiado del mundo, y el único que se habla en los cinco continentes. En el área de comunicaciones y relaciones internacionales, es uno de los más utilizados e influyentes.

A nivel cultural, el francés está dentro de los tres idiomas que más se manejan en el sector turístico, de ahí que tener un buen nivel brinda la oportunidad de incursionar en esa área, viajar y descubrir nuevos territorios. Además, es muy común dentro del arte y la gastronomía.

Para estudiarlo, la motivación es un elemento clave, pues tener claro para qué queremos aprenderlo mantiene el interés y la dedicación por el estudio. La Alianza Francesa es el canal más grande de difusión del idioma y las costumbres galas alrededor del mundo.

La institución tiene como objetivo principal la enseñanza de esta lengua y el fortalecimiento del diálogo cultural entre países. Ofrece cursos basados en una metodología propia, desarrollada y experimentada, siendo la flexibilidad un elemento clave de la formación personalizada que brinda a cada estudiante tomando en cuenta su nivel de conocimiento, disponibilidad y objetivos.

Para conocer más detalles sobre las actividades culturales y académicas de la institución, puede ingresar a la página oficial de la Alianza Francesa www.caracas.afvenezuela.org. También pueden seguirlos a través de sus cuentas en Instagram y Twitter: @afcaracas y Facebook: Alianza Francesa de Caracas

