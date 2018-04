Real Madrid ganó 2-1 al Bayern Múnich

Real Madrid derrotó al Bayern Múnich 2-1 en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones de Europa, en el Allianz Arena.

Marcelo y Marco Asensio anotaron por el elenco español; Joshua Kimmich había adelantado a los locales.

Ambos equipos tuvieron ocasiones en los primeros cinco minutos, sin que el gol llegara.

El holandés Arjen Robben tuvo que salir por lesión al séptimo minuto, sustituido por el hispano-brasileño Thiago Alcántara en el Bayern.

Al 28, Joshua Kimmich recibió un pase de James Rodríguez y, luego de una cabalgata por la derecha, disparó, entrando la pelota por el palo izquierdo de Keylor Navas.

Los alemanes sufrieron una nueva baja, esta vez al minuto 34: Jerome Boateng se lesionó, ingresando Niklas Süle.

Madrid igualó al 44, con un gol de Marcelo por la izquierda. El tiro del brasileño venció al arquero Sven Ulreich.

La entrada de Marco Asensio en el segundo tiempo, por Isco, buscó darle mayor velocidad a los madridistas, que esperaron en su área para contragolpear.

Dicho y hecho: Asensio, al minuto 57, completó un contraataque letal para el 2-1 merengue.

Al 66, Zinedine Zidane sacó al lesionado Dani Carvajal para darle ingreso a Karim Benzema.

Los merengues tuvieron el tercero a su merced, con un remate potente de Cristiano Ronaldo, pero el árbitro Bjorn Kuipers anuló el tanto por una mano previa del portugués.

La vuelta de semifinales se disputará el 1 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu, de la capital española.

Bayern Múnich: Ulreich; Rafinha, Boateng (Süle, 34), Hummels, Kimmich; Robben (Thiago, 7), Ribéry, Martínez (Tolisso, 75), James Rodríguez; Thomas Müller, Lewandowski. DT: Jupp Heynckes.

