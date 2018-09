Real Madrid quiere comenzar con buen pie su camino en la Champions

Comienza la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2018-19 y algunos equipos ya tendrán una tarea difícil en la primera parte del torneo. Es así como este miércoles 19 de septiembre, a partir de las 3:00 PM, hora de Venezuela, el estadio Santiago Bernabéu de Madrid recibirá el duelo entre Real Madrid y AS Roma. Ambos equipos ya se enfrentaron en la semifinal del año pasado y también en la International Champions League celebrada luego de finalizar el mundial de fútbol Rusia 2018. Un empate entre estos dos equipos no es visto como probable por las casas de apuestas consultadas por OddsShark, y que se produzca se paga a +475.

El Real Madrid comenzó la Liga de Campeones el año pasado con muchísimas dudas sobre lo que realmente conseguiría en el torneo, finalizó en el segundo lugar de su grupo por detrás del Tottenham Hotspur y además tuvo el camino considerado como más difícil hacia la final del campeonato. Sin embargo, los merengues fueron de menos a más y vencieron a equipos vistos como favoritos desde el inicio, como el París Saint-Germain de Neymar, el siempre peligroso Bayern de Múnich y la inspirada Juventus.

Ya en la final el Real Madrid logró vapulear al Liverpool y obtener su tercera Liga de Campeones consecutiva. Sin embargo, luego de ganar el título, el exitoso técnico Zinedine Zidane anunció que abandonaba el conjunto merengue y pocos meses después, el astro portugués Cristiano Ronaldo también dejó el equipo y se unió a las filas de la Juventus. Con la contratación del técnico Julen Lopetegui y esa nueva reconfiguración, el Real Madrid espera este año lograr la proeza de obtener 4 títulos consecutivos de la Champions. Para los sitios de apuestas online, el Real Madrid es el gran favorito para llevarse el triunfo, y que lo logre se paga a -275.

Por otro lado, la Associazione Sportiva Roma logró un destaque enorme en la temporada pasada, luego de la remontada épica que logró frente al poderoso Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones, sin embargo, en la semifinal sucumbió ante el favorito Liverpool que dio a conocer al egipcio Mohamed Salah. No obstante, este año la Roma perdió a una pieza importante de su equipo vencedor, el portero brasileño Alisson Becker, que tuvo una actuación muy destacada en Rusia 2018.

El grupo G, en el que se encuentran la Roma y el Real Madrid lo completan el ruso CSKA de Moscú y el Viktoria Plzeň de la República Checa, por lo que ese primer duelo entre italianos y españoles será fundamental para decidir quién tomará el liderato del grupo. Para las casas de apuestas consultadas por OddsShark, a pesar de los resultados de la temporada pasada, la Roma no es favorita para llevarse el triunfo en este duelo, y que lo logre se paga a +750.

