Receta crema de calabacín fácil

Vamos a preparar paso a paso una deliciosa crema con calabacín 100% vegetariana. Muy alimenticia y rápida de hacer.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 30 minutos

Porciones 4

Ingredientes

1/2 Kg . de calabacines con la piel bien lavados y sin las puntas

4 tazas de de caldo de vegetales

1 cebolla mediana picada

2 diente de ajo picados

1 manojo de cilantro

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de mantequilla(opcional)

Un chorrito de aceite de oliva (opcional)

1 cucharada de nata por persona(opcional)

Perejil picado

Preparación

Colocar en una olla la mantequilla y el aceite de oliva, agregar el ajo y la cebolla, saltear hasta que este transparente. Añadir los calabacines cortados en ruedas y sofreír a fuego medio por unos 4/5 minutos, removiendo para que no se quemen. Agregar el caldo de verduras hasta cubrir los calabacines, añadir los granos de pimienta y la sal, dejar cocinar hasta que ablande. Agregar el cilantro, rectificar la sal, retirar del fuego y dejar enfriar. Triturar en la licuadora colocando primero los calabacines y agregando el caldo deseado hasta que tenga la textura de crema. Calentar para servir y agregar una cucharada de nata a cada plato, decorar con perejil. En lugar de la nata y el perejil, puede espolvorear con queso parmesano.

Receta de Crema de Calabacín..Fácil, nutritiva y económica! was last modified: by

Loading...

Receta de Crema de Calabacín..Fácil, nutritiva y económica!

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):