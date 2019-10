Ingredientes:

500 g de harina integral de trigo

300 ml de agua tibia

3 cucharadas de aceite de oliva

25 g de levadura fresca o 1 sobre de levadura seca

1 cucharadita de sal

Preparación:

Para hacer pan integral de trigo, coloca en un recipiente la harina con la sal

Haz un hueco en el centro y añade el agua, el aceite de oliva y la levadura desmenuzada.

Mezcla y amasa hasta formar una masa homogénea.

Tápalo con un paño y deja leudar hasta que doble su volumen (30 min – 1 hora).

Cuando esté lista, enharina una placa de horno y el lugar de trabajo.

Quita la masa del recipiente y divídela según los panes que quieras hacer.

Dale forma sin apretar la masa.

Colócalos en la placa de horno, tápalos con un paño y déjalos leudar hasta que doblen su tamaño (30 min. aprox.).

Calienta el horno a 220ºC. Antes de meter los panes en el horno, haz unos cortes con un cuchillo sin apretar y hornéalos hasta que se doren

Receta de Pan Integral Casero was last modified: by

En : Gastronomía