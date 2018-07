Para los amantes de los dulces a la hora de la merienda: esta torta de coco es todo lo que estaban buscando. Es muy fácil de hacer, y si sigues algunos consejos te quedará irresistible.

Torta Ingredientes 4 huevos

1 ½ taza de azúcar

100 g de manteca

200 ml de leche de coco

1 ½ taza de harina

½ taza de leche Preparación Separa las claras de las yemas. Luego en un recipiente pon el azúcar con las yemas y la manteca. Bate bien.

Agrégale a la preparación la leche de coco y la harina. Vuelve a batir.

En otro recipiente pon las claras y bátelas hasta que queden a punto de nieve. Incorpóralas a la preparación anterior.

Déjalo en el horno a 180 ºC durante 30 minutos.

Cobertura Ingredientes 1 taza de coco rallado

200 ml de leche de coco

397 g de leche condensada Preparación En un recipiente pon la leche de coco, la leche condensada y el coco rallado. Mezcla bien y guarda la preparación para cuando la torta esté lista. Luego vierte la cobertura por encima de la torta. Tips para que quede deliciosa: Pon una capa uniforme y fina de manteca en el molde.

Utiliza huevos a temperatura ambiente.

Tamiza la harina.

Pincha con un tenedor la torta una vez lista para que absorba la cobertura.

Poner la cobertura cuando la torta esté caliente.

¡Disfrútala! Fuente: MF

Receta de Torta de Coco super esponjosa! was last modified: by

Loading...

Receta de Torta de Coco super esponjosa!

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):