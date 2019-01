Recientes avances científicos que vale la pena conocer

A medida que pasa el tiempo, la ciencia médica perfecciona sus trabajos de investigación, se abren nuevos campos, se logran nuevos sucesos al respecto de vacunas, etc.. en este artículo recopilamos avances médicos realizados en el 2017 y 2018 que han abierto una nueva puerta a la lucha contra las enfermades.

1) Vacuna contra el tifus

Recomendada por la Organización Mundial de la Salud, una nueva vacuna logra prevenir 9 de cada 10 casos de fiebre tifoidea. Este virus afecta cada año a 22 millones de personas, matando a más de 200.000. Con esta vacuna muchas vidas podrían salvarse, especialmente en los países menos desarrollados que es donde mayor incidencia tiene esta enfermedad.

2) Edición genética

Mediante la edición genética se puede eliminar el gen que genera que la persona tenga una enfermedad. Hasta el momento esto era solo una teoría, pero en 2017 el científico español Francisco Mojica demostró que puede aplicarse en la realidad.

3) Cambiar el ADN

Con técnicas de edición genética, un grupo de científicos de Estados Unidos ha intentado con éxito modificar el ADN de un paciente con el síndrome de Hunter. Con este método es posible eliminar los genes que crean esta enfermedad y, al mismo tiempo, abrir la puerta para curar otras enfermedades.

4) Vacuna contra el zika

A pesar de que todavía esta vacuna se encuentra en fase experimental, ha demostrado que el 90% de los participantes en el ensayo respondieron de forma positiva, por lo que se espera que pronto sea formalizada como la primera vacuna para prevenir el contagio de este virus.

5) Ataque a las superbacterias

Algunos tipos de bacterias resisten el efecto de los antibióticos, por lo que representan un gran desafío para los médicos. En 2017 investigadores del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC de España lograron diseñar moléculas que afectan directamente a las células que hacen a estas bacterias resistentes a los antibióticos.

6) Detección temprana del cáncer

Científicos del Institute of Cancer Research del Reino Unido trabajan en un método que permite detectar marcadores asociados al cáncer. Para realizar este diagnóstico solo es necesario realizarse un análisis de sangre. El método todavía no ha sido terminado, pero promete grandes avances para la detección temprana de células tumorales.

7) Parches y bombas de insulina

Uno de los principales problemas de los diabéticos es la constante necesidad de insertarse insulina mediante inyecciones. Pero en 2017 se crearon tanto bombas como parches de insulina que eliminan la necesidad de preocuparse por las agujas.

8) Tejidos 3D

Para resolver problemas generados por quemaduras y otros tipos de daño en los tejidos, las bioimpresoras en 3D han logrado evolucionar hasta el punto de imprimir tejidos completamente adaptables al cuerpo humano.

9) Lentillas para corregir problemas de visión

Empresas como Google y Samsung han trabajado incansablemente junto a equipos de Ingenieros y Médicos para crear lentillas biónicas que puedan mejorar los problemas de visión de forma definitiva, sin necesidad de usar las tradicionales y a veces incómodas gafas.

10) Moléculas congeladas

Jaques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson ganaron el Premio Nobel de Química 2017 con su trabajo que utiliza la criomicroscopía electrónica para congelar moléculas y entender su comportamiento. Esta técnica permite comprender de mejor forma el funcionamiento de las células, crear remedios para combatir determinadas enfermedades y mucho más.

11) Volver a caminar

Dos grupos de científicos ayudaron a personas paralizadas a caminar otra vez, estimulando su médula espinal con impulsos eléctricos.

Una lesión en la médula espinal -producto de un accidente de carro o deportivo- impide que las instrucciones del cerebro lleguen a los músculos y eso da lugar a la parálisis.

Pero gracias a unos implantes eléctricos en la médula espinal, las señales perdidas pudieron llegar a destino.

Estas técnicas aún son experimentales, pero en uno de los casos, el paciente está utilizando el dispositivo en su vida diaria.

En otro caso, hay evidencia de que los nervios dañados en la médula espinal han empezado a regenerarse.

12) Lucha contra el cáncer

Judy Perkins sobrevivió a su cáncer terminal gracias a una terapia pionera.

Perkins tenía tumores del tamaño de una pelota de tenis en su hígado y cánceres secundarios en todo el cuerpo. Los médicos le habían dado tres meses de vida, hasta que médicos en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos decidieron probar un nuevo “medicamento viviente”.

13) Nuevo útero, nuevo bebé

Por primera vez, un bebé sano nació de un útero trasplantado de una mujer muerta.

Intentos previos habían fracasado y, por ello, muchos pensaban que sería imposible.

14) Primeros bebés editados genéticamente (probablemente)

Un científico en China causó el mayor revuelo en la ciencia en años cuando afirmó haber creado los primeros bebés genéticamente editados del mundo. Aparentemente, las mellizas están en buen estado de salud.

15) Volver a ver

Científicos hicieron avances notables para curar la principal causa de ceguera en el mundo: la degeneración macular asociada a la edad, también llamada maculopatía.

La mácula es la parte del ojo que nos permite ver lo que tenemos delante, ya sea reconocer rostros, mirar televisión o leer un libro.

16) Óvulos de laboratorio

Un equipo de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, desarrolló, por primera vez, óvulos humanos en un laboratorio.

Las mujeres nacen con óvulos inmaduros en sus ovarios que se desarrollan completamente después de la pubertad.

17) ¿Prueba para el cáncer?

Científicos dieron un paso importante hacia una de las principales metas de la medicina: el desarrollo de una examen universal de sangre para detectar el cáncer.

Un equipo de la Universidad John Hopkins, en Estados Unidos, hizo un ensayo con un método que detecta ocho formas comunes de la enfermedad.

18) Microbios, la mitad escondida de nuestro cuerpo

La inmensa importancia de los microbios para nuestra salud es un tema que continúa siendo explorado.

Este año, el cáncer más común en niños fue atribuido a nuestra vida moderna libre de gérmenes.

