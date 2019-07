Reconocidos 318 estudiantes de Maturín en las Olimpíadas de Historia 2019

El reconocimiento se realizó con el respaldo de la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, Fundación Empresas Polar, Grupo Utopía, Universidad Católica Andrés Bello y la Academia Nacional de la Historia

Maturín, 13 de julio de 2019.- Por cuarto año consecutivo, en la ciudad Maturín, se realizó la premiación de las Olimpíadas de Historia, en esta oportunidad fueron reconocidos 318 estudiantes de 5to y 6to grado de ocho escuelas en un acto efectuado en el auditorio del colegio Luis Antonio Ormieres de Fe y Alegría.

Los estudiantes recibieron su medalla de reconocimiento por parte de representantes de la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, la Fundación Empresas Polar, el Grupo Utopía, la Universidad Católica Andrés Bello y la Academia Nacional de la Historia. Asimismo, docentes y escuelas participantes fueron reconocidos por alcanzar el mayor número de alumnos clasificados.

Laura Díaz, gerente de Programas Institucionales de Fundación Empresas Polar, reiteró el orgullo de formar parte de las Olimpíadas de Historia: “Nos reunimos para reconocer el talento de estudiantes y docentes que han decidido hacer de nuestra historia, la historia de Venezuela, un camino y una motivación para conocerla y quererla más. Es satisfactorio para Empresas Polar y su fundación apoyar con la realización de las pruebas por tercer año consecutivo junto con la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, la Universidad Católica Andrés Bello, el grupo Utopía y la Academia Nacional de la Historia. Las olimpíadas son simplemente la fase concluyente de un programa educativo específico y claro, que Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, viene apoyando desde hace más de nueve años”.

Por su parte, Rosy Parejo, Vicepresidente Regional de Calidad y Eficiencia Comercial de Bancaribe presentó los saludos de la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, y expresó: “El objetivo de este programa es promover en los estudiantes de educación primaria y en los docentes participantes, la comprensión de la Historia de Venezuela, como conocimiento vital para entender y valorar nuestro rol en la sociedad y la necesidad de ser mejores ciudadanos, es por ello que reconocemos su esfuerzo e interés por el proceso histórico venezolano”.

Los alumnos presentes en el acto pertenecen a las siguientes instituciones educativas: Colegio Fe y Alegría “Padre Luis Antonio Ormieres”; el Instituto Educativo Virgen del Valle; la U.E. Victoria Ramírez Molinos; la U.E. Francisco Verde; la U.E. Cacique Guanaguanai; la U.E. Cecilio Acosta IV; la U.E. Padre Juan Vives Suriá y la U.E. Antonio José de Sucre. Todos habitantes de las comunidades La Murallita, La Llovizna, Zona Industrial, La Gran Victoria, Los Iraníes, La Puente y Fundemos.

La Olimpíada es un modelo didáctico sobre el cual gira la formación y el aprendizaje integral incorporando la actualización docente, el diseño de materiales para la enseñanza y la aplicación de una prueba de selección múltiple, que concluye con un proceso de reconocimiento a través de certificados de participación y premios para las escuelas con mayor número de clasificados. Una experiencia gratificante en este programa ha sido el estudio de la vida y obra de quienes han representado cabalmente la civilidad en Venezuela.

La Fundación Empresas Polar y La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura patrocinan esta actividad como parte de su labor social orientada motivar a los estudiantes, a conocer sus raíces históricas de forma divertida e integradora, acompañando esta iniciativa y a su creador el Padre Jean Pierre Wyssenbach del Grupo Utopía y sumando aliados como la Academia Nacional de la Historia.

“La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, en alianza con la Academia Nacional de la Historia, patrocina y promueve el Premio de Historia Rafael María Baralt, que ya ha cumplido su primera década, así como los programas editoriales y de distribución de publicaciones que ambas instituciones llevan delante de manera conjunta, además de otras iniciativas orientadas a fomentar el estudio de la historia”, comentó Rosy Parejo.

“Fundación Empresas Polar seguirá firme en su interés por promover la historia, materializado a través de las actividades que se realizan en la Casa de Estudio de la Historia de Venezuela “Lorenzo A. Mendoza Quintero”, las jornadas de enseñanza de la historia, que se realizan cada año en ese centro especializado, y también con acciones de formación específica, tales como el Diplomado de enseñanza de la historia de Venezuela, realizado en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello», destacó Laura Díaz.

Para finalizar, la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura (FBCC) respalda las Olimpíadas de Historia porque se enmarcan en su línea de Responsabilidad Social denominada Historia en las Escuelas, que tiene por objetivo la promoción y conocimiento de la historia de nuestro país.

