Remedios naturales para combatir la Gripe o resfriado común

El resfriado común se ha vuelto a colar en casa. Algunas excelentes opciones de remedios caseros para disminuir los síntomas de la gripe, son tomar té de miel y limón, algunos tratamientos con plantas medicinales con propiedades antiinflamatorias, incluir en la dieta alimentos con altos grados de vitamina C y tomar reposo. Para eliminar los síntomas del resfriado presentamos estos 5 remedios caseros infalibles.

Té de miel y Limón

Un excelente remedio natural para la gripe es el té de limón con miel, ya que ayuda a descongestionar la nariz, la garganta y a mejorar la respiración. Una forma práctica de prepararlo es colocar el jugo del limón en una taza de agua hirviendo y agregar 2 cucharadas de miel y revolver bien hasta que se convierta en una mezcla homogénea. El té se debe tomar justo después de su preparación, siendo importante añadir el jugo de limón al final para asegurarse de que la vitamina C presente en la fruta no se pierda. Para tratar la gripe se recomienda tomar este té de 2 a 3 veces al día, por ejemplo en la mañana, de la tarde y antes de dormir.

Té de Manzanilla

Otro buen remedio casero para la gripe es tomar té de manzanilla porque estimula el sistema inmune y favorece la sudoración, aumentando la transpiración y ayudando a combatir la fiebre. Para su consumo, es recomendable colocar la manzanilla en agua hirviendo esperar 10 minutos, después colar y tomar a continuación.

Té de jengibre

El jengibre combate la gripe por tener propiedades analgésicas, antipiréticas y antibacterianas, que potenciados con la miel y el limón ayudan a disminuir los síntomas de la gripe mucho más rápido. Para prepararlo: picar una cucharada de jengibre fresco y agregarlo a la taza de agua hirviendo, dejarlo en reposo durante 10 minutos, colar; también se puede añadir 1 cucharada de miel y un poco de limón.

Eucalipto

El eucalipto es una planta con propiedades expectorantes que ayuda abrir las vías respiratorias y a aliviar la irritación de la garganta. Colocar las gotas de aceite esencial de eucalipto en un balde con 1 litro de agua hirviendo e inhalar el vapor por algunos minutos ayudará a mejorar notablemente tu salud. Para aprovechar al máximo, coloca una toalla de baño sobre la cabeza, así el vapor quedará atrapado y podrás inspirar una mayor cantidad de vapor que ayudará a aliviar los síntomas.

Té de ajo

Tomar el té de ajo también es un excelente tratamiento natural contra la gripe. La preparación recomendable para este remedio casero es triturar los dientes de ajo y agregar en una olla en conjunto con el agua y dejar hervir durante 5 minutos. Después agregue 1/2 limón exprimido y la miel, para luego beber y aliviar el malestar general.

