Renta de camionetas y reserva de cabañas para disfrutar las Barrancas del Cobre

Las Barrancas del Cobre se localizan en México, y son una de las maravillas naturales más increíbles del mundo. Se trata de seis cañones que se encuentran en la Sierra Tarahumara, específicamente en el estado de Chihuahua. Es aconsejable la renta de camionetas para poder recorrer esta zona que es más extensa y profunda que el Gran Cañón de Arizona, en los Estados Unidos. Y reservar cabañas es ideal para poder disfrutar la región.

A través de la renta de camionetas será posible llegar hasta el Parque de Aventura Barrancas del Cobre. Diversión entre la naturaleza y la cultura, con una gran pizca de adrenalina, harán de este paseo una experiencia inolvidable. Por ese motivo, el hospedaje en cabañas será fundamental, ya que de ese modo el descanso y el relax serán seguros para enfrentar luego este tipo de aventura.

Visitar Las Barrancas del Cobre es una experiencia fantástica en cualquier época el año. Es evidente que todo dependerá del gusto personal del viajero en cuanto al clima: a aquellas personas que les guste el verde de la naturaleza, la mejor época es entre los meses de septiembre y octubre, época posterior a las lluvias del verano. A quienes les guste la nieve, lo ideal es viajar durante los meses de enero y febrero y hospedarse en sitios confortables y amenos.

Es muy importante prestar atención a las cosas que no se pueden olvidar en casa, ya que serán necesarias para disfrutar a pleno el viaje. Teniendo en cuenta que se podrá contar con la comodidad de un automovil para no depender de nadie y manejar el tiempo al propio gusto, no hay motivos para no llevar zapatos cómodos, ropa abrigada y ropa térmica, si se viaja en invierno, y bloqueador solar y sombreros, si se viaja durante el verano.

Para visitar cascadas y ríos, obviamente es fundamental llevar traje de baño. Si la época es de lluvias, impermeable y paraguas serán objetos primordiales. Eso sí: jamás podrán faltar en la bolsa: agua, dulces, frutas, galletas, repelente y frutos secos.

La renta de camionetas y el hospedaje en cabañas para luego poder pasear

Llegar hasta los miradores Divisadero, Bahuichivo y Guachochi para poder admirar el paisaje panorámico será una experiencia única. Sin embargo, hay muchas otras actividades para disfrutar en este destino turístico tan especial y maravilloso:

El teleférico de Divisadero. Este teleférico pasa por la barranca, permitiendo observar toda la belleza de la zona. En la estación El Fuerte es posible admirar la arquitectura colonial. Allí se puede nadar en los ríos del lugar.

Deslizarse por las tirolesas. Es uno de los sistemas más largos del mundo, volando a aproximadamente 400 metros de altura. La velocidad puede alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Actividades físicas: pasear en bicicleta, en cuadrimotor o andar a caballo son formas diferentes para recorrer la región de una manera divertida. Asimismo, recorrer las zonas arqueológicas representa un paseo muy especial.

Paseos eco turísticos y de aventura: hay zonas de una belleza sin igual en la Sierra Tarahumara. Durante el verano siempre se hace el Festival de Turismo de Aventura, con competencias de triatlón, ciclismo de montaña y una ultra maratón.

Conocer la misión jesuítica Cusárare: el Museo de Arte Sacro está al lado, con pinturas al óleo de los siglos XVI, XVII y XVIII. La cascada podrá disfrutarse si se camina por una vereda en el bosque. Tiene aproximadamente 30 metros de altura.

Visitar la Escuela e Internado Santa María de Guadalupe: a esta escuela concurren aproximadamente 250 niños y niñas. El internado da albergue a 70 niñas indígenas que son menores de 15 años. Ambos sitios pueden visitarse. En el internado, las niñas reciben casa, alimentación, ropa, educación y medicamentos.

Viajar en El Chepe: es un tren que todos los días viaja hacia el interior de los paisajes de Sierra Madre Ocidental hasta llegar a las Barrancas del Cobre. Sin lugar a dudas, el recorrido del Ferrocarril Chihuahua – Pacífico es una de las obras de ingeniería más importantes del planeta. Durante dicho recorrido hay paradas turísticas en Chihuahua, Crel, Divisadero, Bahuichivo, Barrancas y Los Mochis.

Saborear los quesos menonitas: será una excelente experiencia gastronómica, como también comer los tamales de chile colorado y las empanadas rellenas de picadillo y azúcar.

