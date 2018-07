Rescataron a 12 venezolanas obligadas a prostituirse en Perú

Debido a la crisis económica que sufre el país, los inmigrantes se ven en la necesidad de aceptar cualquier trabajo. De eso se aprovechan los delincuentes en la trata de persona, quienes se llevan a la mujeres bajo engaño, les dicen que le pagan todo para que empiecen a trabajar de meseras y cuando llegan al país destinado, le obligan a pagar todos los gastos del viaje y las obligan a prostituirse.

La policía peruana rescató a 12 mujeres venezolanas, dos de ellas menores de edad, que estaban en manos de una red de trata sexual que reclutaba a migrantes que huían de la crisis en esa nación sudamericana. También fueron liberadas tres colombianas, una también menor.

En un comunicado emitido la noche del miércoles, la policía explicó que las víctimas habrían sido captadas en Bogotá, se les pagó un pasaje a Perú valuado en unos 300 dólares y luego en Lima se les exigió el pago de 1.000 dólares, para lo cual se las amenazaba y obligaba a prostituirse.

Los agentes contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes realizaron dos operativos simultáneos en los distritos limeños de La Victoria y San Martín de Porres. Tras la intervención se encontró a 12 venezolanas y tres colombianas, de las cuales tres eran menores de edad y una tenía cinco meses de embarazo.

La policía detuvo a los venezolanos Juan Martínez Miara y Keily Castro Figuera, así como al estadounidense Manolo Cabrera que mantenían retenidas a las mujeres bajo amenazas.

José Capa, jefe de la división policial contra la trata, dijo a The Associated Press que el estadounidense había ingresado a Perú en octubre, mientras que los tratantes venezolanos en enero.

Está habiendo ciertos casos de venezolanas de quienes las redes de tratantes se aprovechan de su situación de vulnerabilidad en Lima”, dijo Capa en la sede de investigaciones de la policía.

