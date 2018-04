Restaurantes especializados en Formentera

Es posible que estos restaurantes no sean los más top de la isla, pero sí son los mejores cada uno en su especialidad. Así que si te interesa la pizza, los mariscos o la comida japonesa, este post te va a interesar.

Pizza

La pizza es la segunda comida rápida más solicitada alrededor del mundo. Entonces, lo más probable es que turistas y residentes quieran una de calidad. Si este es tu caso, debes dirigirte a la Pizzería Macondo; la mejor de Formentera. Aquí tendrás las mejores pizzas clásicas italianas y mediterráneas.

Desde que entras a Macondo el ambiente te atrapa y el olor de hipnotiza. Las pizzas en este lugar son de gran tamaño y son hechas por manos expertas en el tema. Claro, en su menú también hay otras opciones de comidas italianas para cumplir con cualquier tipo de demanda.

Japonesa

El restaurante Aigua tiene una gran variedad de platos gourmet, pero sin duda alguna, todos los que han probado su sushi quedan fascinados. El local cuenta con maestros del pescado que te darán una experiencia única en tu paladar. Escoge el plato de sushi que desees que en unos minutos estará listo.

Podrás acompañar tu comida con los mejores cocteles y cuando hayas terminado, tienes una buena variedad de postres. En viajes a islas como estas es recomendable movilizarse fácilmente y, sobre todo, cómodos. Por esta razón se recomienda buscar antes de llegar coches de alquiler en Formentera. Así podrás recorrer todos los restaurantes que desees.

Mariscos

Para lo último quisimos dejar lo mejor. La Mariterránea podría ser el restaurante gourmet más importante de la isla y el de mejor calidad, según críticos y consumidores. Su especialidad son los mariscos y la comida mediterránea en general, sirviendo platos con calidad inigualable y envidiable.

Puede que en ambiente no sea el más bonito, pero si sacamos cuentas las personas van a comer, no a ver arte. Aunque, tenemos que darles puntos en las presentaciones de sus platos. Son tan elegantes que a veces cuesta dañarlos para darles el primer bocado. Claro, el sabor no se queda atrás, al probar su comida sentirás hasta escalofríos en la lengua.

