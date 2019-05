Resultados de las carreras del domingo 19 de Mayo en La Rinconada

Resultados de las carreras La Rinconada

19-05-2019

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 76”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Selfie Woman(2) 52,5 Robert Capriles 254,66

2-Gran Ferretera(3) 53,5 J.Lugo —

3-Carupano Field(5) 54,5 F.Vásquez —

4-Siriaca(8) 56 K.Aray —

5-Flash Running(1) 49 Wuir.Montero —

Entrenador: Gabriel Marquez : Ganador Bs.S 254,66 Place Bs. 220,00 y 220,00 Exacta Bs. 1126,72.Trifecta Bs. 4617,24. Superfecta Bs. 3521,98. No Hubo Retirados.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 73”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Influencer(2) 52 Robert Capriles 293,28

2-Kapayacual(8) 54 K.Aray–

3-Appaloos(2) 54 S.Marin —

4-Rey Leandro(4) 53 A.Chirinos —

5-Mero Macho(7) 52 I.Villalobos —

Entrenador: José Uzcategui Div: Ganador Bs.S 293,28. Place Bs. 220,00 y 220,00 Exacta Bs. 538,28. Trifecta Bs. 413,23. Superfecta Bs. 3753,32. No Hubo Retirados.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.900 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Tio Jefe(3) 52 Alvaro Finol 1092,41

2-Mi Will Strong(2) 53 M.RodríguezV. —

3-My Ian Champion(1) 53 J.Herrera —

4-Catire Will(4) 53 K.Aray —

Entrenador: Abraham Campos Div: Ganador Bs.S 1092,41. No Hubo Retirados

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 80”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Hillary(4) 52 Francisco Quevedo 354,14

2-Eclipse De Luna(8) 54 A.Castellanos —

3-Emivita(7) 55,5 C.Gil —

4-Princess Gold(5) 55 J.C.López

5-Categorica(3) 53 K.Aray —

Entrenador: Eliezer Gómez Div: Ganador Bs.S 354,14. Places Bs. 220,00y 561,72 Exacta Bs. 2500,17. Trifecta Bs. 5407,76. Superfecta Bs. 13654,87. No Hubo Retirados

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.900 Metros. 123”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-La De Horacio(1) 56 Franklin González Jr. 225,86

2-Linda Claudia(2) 52 R.Capriles–

3-Brillantisima(4) 53,5 C.Gil —

4-Saneta(3) 52 E.Arevalo–

Entrenador: Carlos Alberto Arteaga Div: Ganador Bs.S 226,71. No Hubo Retirados

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 80”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Discobolo(1) 52 Adrian Castellanos 522,07

2-Prince Gabriel(2) 55 K.Aray —

3-Champion Jet(5) 52 S.Marín–

4-El Adivino(4) 52 Y.J.Bermudez —

5-Luis Emilio(7) 54 F.Quevedo —

Entrenador: Gabriel Marquez Div: Ganador Bs S 522,07. Placés Bs. 334,83 y 938,79 . Retirados 6-8

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.900 Metros. 122”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Swith Hitter(4) 54 Jean Carlos Rodríguez 388,97

2-Papa Pedro(6) 54 M.Ibarra —

3-Entorno(5) 53 C.Gil —

4-Skyhook(1) 52 J.Lugo —

5-Elegido(3) 54 M.Rodríguez V. —

Entrenador: Carlos Alberto Arteaga Div: Ganador Bs.S 388,97. Places Bs.S 605,00 y 512,76. Retirados Nros 7

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 75

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Tamarind Moon(12) 53 Arnaldo Chirinos 521,55

2-La Generala(6) 52 J.C.López–

3-Aitana(2) 52 B.Monticelli. —

4-Notification(11) 53 E.Arevalo —

5-La Gran Iyao(1) 52 J.Ortega —

Entrenador: Eze. Gómez Div: Ganador Bs.S 521,55. Places Bs.S 506,38 y 1281,03 Retirado Nro 4

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 81”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Compadre Chus(2) 52 Franklin González Jr. 1323,97

2-Hot Security(3) 52 R.Capriles —

3-Keiber Again(6) 49 E.Arevalo —

4-Gran Siciliano(8) 54 C.Gil–

5-Scooby(4) 55 J.G.Hernández —

Entrenador: Fernando Parilli . Div: Ganador Bs.S 1323,97 Placés Bs. 432,24 y 827,07 Retirado Nro 5

DÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 81”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Diego Abraham(7) 52 Franklin González 406,21

2-Power Men(6) 53,5 J.L.Ramírez —

3-Special Santi(9) 53 J.Baliache —

4-Elysium(4) 52 M.Ibarra —

5-Irawo(1) 53 J.Rengifo

Entrenador: Rafael Aleman Jr. Div: Ganador Bs.S 406,21 Placés Bs. 723,62 y 13,374.48 No Hubo Retirados.

UNDÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 79”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-El De Maizmata(9) 54.5 Jaime Lugo 431,38

2-Extraordinary(5) 53 R.Capriles —

3-Principe Aaron(11) 52 A.Chirinos —

4-Slugger(10) 53 M.Rodríguez V. —

5-New Savior(4) 52 F.Vásquez–

Entrenador: Reynaldo Yánez Div: Ganador Bs 431,38. Placés Bs. 270,00 y 330,34. Exacta Bs. 1767,24. No hubo Retirados

DUODÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 85

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Patas Blancas(5) 52 Cipriano Gil 238,62

2-Jota Eme(7) 52 A.Castellano —

3-Ervin Jr(9) 52 C.M.Sánchez —

4-Rey Hector(2) 52 J.Herrera —

5-Rubene(1) 52 F.Vásquez–

Entrenador: Ramiro Caldeira Div: Ganador Bs.S 238,62 Placés Bs. 280,00 y 280,00 Exacta Bs. 982,41 Trifecta Bs. 1484,61 .Superfecta Bs. S 26367,54. Retirado Nro 6

DÉCIMOTERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 74’

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Rambo(3) 52 José Baliache 2314,83

2-Buffon(13) 52 M.Rodríguez V. —

3-Northern War(14) 50 I.Villalobos —

4-Refucilo(9) 49 F.Quevedo —

5-Ares(2) 52 C.Gil–

Entrenador: Hector Reyes Div: Ganador Bs.S 2314,83 Placés Bs. 1773,28 y 994,14 Exacta Bs. 66988,79 Trifecta Bs. 115597,41 .Superfecta Bs. S 546459,48. No Hubo Retirados. Dividendos 5 y 6 Monto sellado: 38.528.450 Hubo 12 cuadros con seis que cobran 1.284.288,56 y Con cinco hubo 908 aciertos que se lleva Bs. 5.091,86

Estos son los ganadores del 5 Y 6 en el hipódromo La Rinconada

1ra Válida Tamarind Moon (12)

2da Válida Compadre Chus (2)

3ra Válida Diego Abraham (7)

4ta Válida El De Maizmata (9)

5ta Válida Patas Blancas(5)

6[s1] ta Válida Rambo (3)

Dividendos del 5y6.

Monto Selladao: Bs.S 38.528.450

Hubo 12 cuadros con seis aciertos que cobran

Bs. 1.284.288,56

Hubo 908 cuadros con cinco aciertos que cobran

Bs. 5.091,86

fuente.meridiano

