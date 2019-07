Resultados de las carreras del sábado 20/07/19 en La Rinconada

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 66”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-El Gran Redford(5) 56,5 Edgardo Arèvalo 574,57

2-Middle East(1) 53 M.Ibarra —

3-Isaac Salim (3) 53 J.Mèndez —

4-Don Marcial(4) 52 E.Fuenmayor —

5-Never Know(6) 52 C.Gil–

Entrenador: Luis Peraza : Ganador Bs.S 574,57. Exacta Bs. 907,76 .Trifecta Bs. 423,28. Retirado Nro 2

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 74”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Four Strokes(6) 54 Jean Gregor Briceño 1095,26

2-Reigning Prince(1) 49 J.Moncada–

3-Prince Legend(2) 53 E.Arevalo–

4-Chuchin(4) 52 J.Méndez —

5-Blackberry Gold(5) 49 M.Rodríguez

Entrenador: Dowing Fernandez. Div: Ganador Bs.S 1095,26. Places Bs 550,00 y 550,00 Exacta Bs. 1577,59.Trifecta Bs. 920,95. No Hubo Retirados

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 86”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Discobolo(6) 52 Jean Gregor Briceño 550,00

2-The Great Friend(3) 54 S.Marín —

3-El Adivino (5) 55 K.Briceño —

4-Almagesto Zore (1) 55 E.Fuenmayor —

5-Prince Diamond (4) 52 A.Finol

Entrenador: Gabriel Marquez Div: Ganador Bs.S 550,00. Exacta Bs. 697,41. Trifecta Bs. 432,59.Retirados Nros 2-7.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.800 Metros. 116”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Mamba Negra (3) 53 Jaime Lugo 550,00

2-Kariangel(4) 52 F.Urdaneta —

3-Latina Hermosa(6) 52,5 J.Castellano —

4-Nany Paola(1) 52 J.Rengifo

5-Giorgia(5) 52 A.Finol —

Entrenador: Abraham Campos Div: Ganador Bs.S 550,00. Places Bs. 550,00 y 550,00 Exacta Bs. 1092,67. Trifecta Bs. 923,45. Superfecta Bs. 1853,45. No Hubo Retirados.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.500 Metros. 92”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Skyhook(1) 50 Adrian Castellano 2011,64

2-Bambuco(6) 52 C.Oliveros–

3-Ervin Jr(4) 56 A.Siso —

4-High Heat(3) 52 W.Vasquez —

Entrenador: Luis Peraza Div: Ganador Bs.S 2011,64 . Exacta Bs. 2723,71 .Trifecta Bs. 3439,48. Retirados Nros 5-2.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 85”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Mannschaft(3) 53 Jean Gregor Briceño 654,31

2-Bagatelle(2) 54 A.Castellano —

3-Tio Yako(6) 54 J.Herrera–

4-Gran Boris(1) 52 M.Ibarra —

5-Luis Emilio(7) 54 J.L.Canelon

Entrenador: Ademar Rodríguez Div: Ganador Bs S 654,31. Places Bs. 550,00 Y 759,91. Exacta Bs. 1159,48. Trifecta Bs. 725,78. Superfecta Bs. 2796,98 .Retirado Nro 5.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 66”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Tamarind Moon(2) 51 J.L.Canelon 1255,60

2-Notification(8) 50 J.G.Briceño —

3-Ciela(6) 53,5 J.Lugo —

4-Mi Mostacilla(3) 52 A.Siso —

5-Espectador(5) 52 A.Brito —

Entrenador: Ezequiel González Div: Ganador Bs.S 1255,60. Places Bs.S 2556,47 y 1337,93. Exacta Bs. 2168,97. Trifecta Bs. 1239,22. Superfecta Bs. 7220,69 Retirados Nro 9.

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.800 Metros. 117”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Express(6) 52 Jhonatan Herrera 1044,83

2-Termoli(2) 52,5 C.Gil–

3-Final Curve(5) 52 O.Guedez —

4-Elysium(3) 51 J.G.Briceño —

5-Mero Macho(1) 53 F.Catari —

Entrenador: Alcides Abreu .Div: Ganador Bs.S 1044,83. Places Bs.S 838,36 y 638,79. .Exacta Bs. 5747,84. Trifecta Bs. 8737,93 Superfecta Bs. 7256,29 . Retirado Nro 8.

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 68

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Adrimar(1) 53 Adrian Castellano 1229,31

2-Dra Flor(7) 52 J.M.Martínez —

3-Jamsa(8) 52,5 A.Siso —

4-Princesa Elisa(6) 52 K.Jiménez–

5-Apocalypse Queen(5) 49 J.Moncada —

Entrenador: Y. Carvajal Div: Ganador Bs.S 1229,31. Placés Bs. 1043,97 y 1210,34 .Exacta Bs. 2542,67. Trifecta Bs 1151,72. Superfecta Bs. 5972,16. No Hubo Retirados.

DÉCIMA CARERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 76”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Princesa Avac(5) 53 A.Girón 2584,05

2-Linda Paula(3) 54 C.Gil —

3-La Griega(6) 54 M.A.Bruzual —

4-Land Of Fire(2) 56 M.Ibarra —

5-Satanta(1) 52 H.González

Entrenador: Ademar Rodríguez. Div: Ganador Bs.S 2584,05 Placés Bs. 4884,91 y 993,97. Exacta Bs. 9240,52. Trifecta Bs. 8655,00. Superfecta Bs. 6172,33. Retirado Nro 8.

UNDÉCIMA – DISTANCIA 1.200 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Siriaca(3) 51 Jhonatan Herrera 593,97

2-Virtual Money(2) 52 M.Ibarra —

3-Aunt Wuzu(1) 54 J.Nava —

4-Princesa Victoria(4) 56 Fe.Velásquez F. —

5-Jennybel(6) 52 J.Lugo

Entrenador: Nelson Castillo. Div: Ganador Bs.S 593,97 Placés Bs. 550,00 y 550,00. Exacta Bs. 1722,84. Trifecta Bs. 1024,83. Superfecta Bs. 5215,78. Retirado Nros 5-8.

DUODÉCIMA- DISTANCIA 1.300 Metros. 80’

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Crazy Go(5) 52 Francisco Urdaneta 901,72

2-La Sonora(8) 54 C.Olivero —

3-Racing Icons(3) 52 C.Gil —

4-Bugiarda(1) 52 J.Lugo —

5-La De Valle(2) 49 J.Herrera

Entrenador: Miguel Mejías. Div: Ganador Bs.S 901,72 Placés Bs. 2508,62 y 884,91. Exacta Bs. 2798,28. Trifecta Bs. 19232,16. Superfecta Bs. 23236,21. No Hubo Retirados.

Dividendos 5 y 6 Monto Sellado Bs.S 62.854.000. Hubo 179 cuadros con seis que cobran Bs. 140469,66 y con cinco hubo 3338 aciertos que se lleva Bs. 2259,58 .Loto Hipico Bs. 18445,69.

