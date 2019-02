ROBERT ALVARADO: Comprometedor bloqueo

Se ha dicho, y así es, bloquean la vida misma de los venezolanos, especialmente de los vulnerables, infantes, enfermos y ancianos.

Sin embargo, esa circunstancia le genera un problema a Maduro: al no ser presidente, no tiene el poder de impedir formal y legalmente el ingreso de la ayuda humanitaria. La prueba es que tiene que tratar de impedirlo por vías de hecho, bloqueando puentes, acción arbitraria que le genera mayor repudio en la comunidad internacional.

Nadie quiere que el uso de la fuerza militar sea necesario para liberar a Venezuela, todos los venezolanos estamos de acuerdo en agotar, como se está haciendo, todos los mecanismos diplomáticos, políticos, económicos, financieros y sancionatorios antes de recurrir al uso de la fuerza contra el tirano. Pero, aun así, es absolutamente necesario mantener esa opción abierta y sobre la mesa, por esa razón las zonas fronterizas del Estado de Roraima en Brasil, Pacaraima, y en el Departamento de Santander en Colombia, Cúcuta, se han convertido en sitios de interés ante el eventual inicio de una confrontación militar, sobre todo al ser un acto de guerra el bloqueo del ingreso de la ayuda humanitaria.

Bloqueo en pleno desarrollo, intervención armada en veremos… La ayuda humanitaria luce como el instrumento para terminar, de una vez por todas, de derrocar al régimen. La Partición de la FANB será atomizada y el temor a la Corte Penal Internacional hará el resto, incluyendo purgas internas de venezolanos y extranjeros que se han encargado de agudizar la crisis usando métodos de violencia claramente identificados y focalizados, algo incómodo de hacer pero que en opinión de muchos entendidos se hace necesario para lograr una paz verdadera.

La ONU al contrario de la OEA juega a oxigenar a la narcodictadura, su Secretario General ratificó su respaldo al diálogo en Venezuela, (II) al igual que Uruguay y México, no obstante el grupo de contacto de la Unión Europea logró en Montevideo un revés para la narcodictadura al sumar a Uruguay al sentir de la comunidad internacional que reconoce a Juan Guaidó como Presidente Interino y dejó a un México vacilante en su política acomodaticia de no injerencia.

En Italia se abrió un debate que pudiese conducir al Estado italiano a reconocer a Guaidó como presidente legítimo, a la par del reconocimiento de nuevas naciones que se han sumado al respaldo mayoritario de la Comunidad Económica Europea, mientras el Fondo Monetario Internacional evalúa seriamente reconocer a Guaidó como Presidente.

Mientras unos desesperados no ven resultados, @jguaido avanza, y gracias a ese avance nos encontramos hoy día en un escenario muy favorable, con creciente reconocimiento a su alta investidura, dentro y fuera de Venezuela, en el cual Nicolás Maduro luce cada día más débil. Resultando patético que el bloqueo para impedir el ingreso de ayuda humanitaria sea la descripción exacta de la dictadura usurpadora y criminal que intenta aferrarse al poder plagando de miseria, hambre, enfermedades y muerte al pueblo venezolano. Ahora bien, con (III) Putin silencioso sobre la crisis en Venezuela o pronunciamiento timoratos de simple advertencia, Rusia muestra que comienza a dudar de la capacidad de Maduro para mantener el poder.

Hablando de muerte, a comienzos de esta semana murió en la Cárcel de Uribana un joven preso político, un guerrero de la Resistencia, Virgilio Jiménez, de 21 años, detenido en septiembre de 2017, (IV) el régimen de Nicolás Maduro le negó la asistencia médica y falleció de paludismo en los calabozos de la dictadura. Yovanny Muñoz, privado de libertad junto a Virgilio, también corre peligro de muerte, el tribunal de la causa autorizó trasladarlo a un centro asistencial puesto que presenta un grave cuadro de salud pero el Ministerio de Asuntos Penitenciarios se niega a que le presten la debida atención médica que amerita, como siempre el Despacho a cargo de Iris Valera se pasa por el arco del triunfo las decisiones tribunalicias sin importar que se pierda una vida, aunque tal vez sean dos las que se pierdan.

La negación de asistencia médica a los presos políticos se ha hecho una norma en el sistema penitenciario venezolano, como resultado han muerto varios de ellos tras las rejas por enfermedades no tratadas. Un caso que parte el alma es el estado en que se encuentra el 1ºtte. Luis Alejandro Mogollón, él también se encuentra en un grave estado de salud y desde el 14/12/2017 le han negado atención y asistencia médica trayendo como consecuencia severos daños en el cerebro y su salud en general. Son muchos presos políticos en situaciones similares, muriendo de mengua. Ante esa nefasta realidad, a diario, los venezolanos alzan su voz pidiendo que liberen a los presos políticos.

La narcodictadura en estos momentos acrecentó la persecución, los encarcelamientos, torturas, desapariciones y muertes, porque la única arma que le queda es el uso de terror para mantenerse en el poder, contra esa conducta el pueblo venezolano está mostrando determinación y firmeza con el apoyo brindado a Juan Guaidó, respaldándolo en la calle con multitudinarias manifestaciones. Vamos lento pero seguro, parece ser la consigna frente a un Estado criminal ante el cual descuidar cualquier detalle pudiese frustrar la recuperación de la democracia en Venezuela.

¡Hasta la próxima semana, Dios los bendiga…!

