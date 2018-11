Robert Vogu, J Balvin y Ozuna alzan la bandera de Venezuela en los Latín Grammy,FOTOS

Si hay alguien que no duda en alzar la bandera de Venezuela en cualquier alfombra roja del mundo, ese es Robert Vogu y los Latín Grammy 2018 no fueron la excepción.

El joven cantautor llegó al red carpet impactando con su outfit y posando con bandera en mano frente a todos lo medios de comunicación y de imendiato estrellas como J Balvin, Ozuna, Gian Luca Vacchi alzaron también la bandera de Venezuela con mucho cariño y entrega, imágenes que de inmediato se viralizaron en las redes sociales dandole la vuelta al mundo.

Es preciso decir que a pesar de la complicada situación que vive Venezuela, siempre hay motivos para sonreír y estar orgullosos de quienes con gestos y acciones nos representan haciéndonos saber que no estamos solos y que son muchas las personas que nos apoyan y respaldan en el mundo entero.

