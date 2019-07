Rosangélica Monasterio es la animadora oficial del “Gran Modelo Venezuela 2019”

La décima séptima edición de este certamen se celebrará en el Centro de Convenciones Macaracuay Plaza de Caracas, este próximo 27 de julio…

El sábado 27 de julio se llevará a cabo en el Salón Cristal del Centro de Convenciones Macaracuay Plaza de Caracas, la edición número 17 del certamen “Gran Modelo Venezuela”; un espectáculo que será conducido por Rosangélica Monasterio.

El show es producido y dirigido por la Agencia y Escuela de Modelos “Garbo and Class”, organización encabezada por Alba Achique y José Gregorio Barreto, figuras que han lanzado al estrellato durante 17 años de producción a personalidades, tales como: Valentina Tovar, Mario Bruno y Víctor Quijada (actuales animadores de “Geniales 2.0” de Canal i), Sabrina Veris (animadora del programa “Atómico” de Venevisión), Myriam Abreu (modelo, actriz, ex reina de belleza, y empresaria), Jessús Zambrano (modelo, actor, empresario, y “Mister Venezuela 2012”), Isabella Rodríguez (“Miss Venezuela Mundo 2018”), Alejandra Bellini (Miss Trujillo en el “Miss Venezuela 2019”) y otro amplio repertorio de artistas y celebridades que se encuentran vigentes al momento.

Este año el “Gran Modelo Venezuela” estará inspirado en el K-Pop; “… un concepto de moda coreana que mezcla la irreverencia y el poder de los colores” notificaron sus organizadores. Esta producción contará con el respaldo de “Nawara Creative” y “Jaba Art”, y junto a ellos estarán como diseñadores invitados: Ikono Summers, Flavor by Erasso & Buccarelli, Sol Ezzi, Idol José, Carlos Tavera Desings, Aponwao by José Ángel Grudas, PschDesing, MAB Desing by Melanie Bermúdez, Purou by José Ángel Grudas, Retro Visera Venezuela, entre otros.

Alba Achique y Jaba (Directores del proyecto) comentaron: “será una noche de vanguardia en donde el público asistente disfrutará de una pasarela cargada de moda y estilo… sin duda alguna, será el momento perfecto para admirar el ingenio del venezolano”.

Ante el hecho Rosangélica Monasterio agregó: “… es un placer formar parte de este maravilloso proyecto… Involucrarme con una organización que apuesta al emprendimiento del talento nacional desde hace muchísimo tiempo, me llena de satisfacción tanto en lo personal como en lo profesional”. Junto a Rosangélica figurará como animadora invitada Valentina Tovar (Gran Modelo Teen 2016).

El “Gran Modelo Venezuela” escogerá entre 70 participantes a los representantes de esta organización. Ellos firmarán contratos de exclusividad con la productora, y conciliarán acuerdos con empresas de moda y publicidad; a su vez, convendrán proyectos artísticos que serán concebidos dentro y fuera del país. Los modelos que entregarán su cetro en esta reunión son: Sheyla Rodrigo, Ángela Hidalgo, Argirys Linares, Erick Espinal, Donatto Moreno, Nicole Risso, Efreily Gedler y Paola Mogollón, todos ellos ganadores de la edición pasada.

