Rosangelica Monasterios protagoniza la nueva imagen de “Sport Magazine”

El equipo de producción de “Sport Magazine” encabezado por Diego Pereira, Joseph Daniel Herrera, y Jheisson Rodríguez, anunció la salida y la nueva imagen de éste ejemplar informativo; un material protagonizado por la animadora de “Noticias Espectáculo Globovisión”, Rosangelica Monasterios.

Con su imagen Rosangelica se suma a la lista de personalidades que han sido parte de este proyecto cuya edición actual arriba a la producción número 19, y la cual ha retratado a figuras como: Chyno Miranda, Yuvanna Montalvo, Charyl Chacón, Josemith Bermúdez, Leo Aldana, Gustavo Elis, Laura Chimaras, Edymar Martínez, Andreína Castro, Anmarie Camacho, Adriana Marval, Adriana Peña, y otras más.

“Sport Magazine” es un proyecto que enaltece lo mejor del arte, el entretenimiento, y el deporte venezolano. Con esta salida sus directivos se han permitido ofrecer una mejor calidad de producción para el disfrute de sus seguidores, y es que con nuevo material y empaque gráfico, “Sport” dice presente en el territorio nacional.

Los temas que son expuestos en esta recién estrenada edición giran a favor de la salud, la farándula, el cine, el mundo musical, la estética, la influencia digital, y otros contenidos de interés colectivo.

Volviendo al trabajo creado con Rosangelica Monasterios, los involucrados en capturar lo mejor de su imagen fueron: Jheisson Rodríguez (en la Producción General), Joseph Daniel Herrera (en la Coordinación), Alirio Vargas (en la fotografía), Ray Villarroel (en el Makeup y Estilismo), y Ray Collections (en la vestimenta).

Fotografía: Alirio Vargas

Jheisson Rodríguez

JRC Comunicaciones

