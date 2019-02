Rosmeri Marval protagoniza “El Bronx”

La actriz venezolana debuta en Colombia con este personaje , para el que le tocó neutralizar mucho su acento natural.

¿Cómo la convencieron de hacer parte del elenco de la serie “El Bronx”?

Creo que cualquier actor tendría que estar encantado de hacer parte de este proyecto tan ambicioso. Soy venezolana y salí de mi país a comienzos de 2017 porque quería internacionalizar mi nombre y dar un paso más adelante, entonces analicé el mercado de México y cuando estoy esperando papeles, me llaman para hacer este casting y el personaje me atrapó.

¿Cómo fue ese proceso de “casting”?

Ese proceso fue arduo. Realicé como tres pruebas, porque tenía una competencia muy fuerte. Además, el tema del acento jugaba en mi contra. Sin embargo, me entregué por completo a este proyecto de Fox Telecolombia y Caracol Televisión.

¿Cómo es su personaje de Juliana Luna en “El Bronx”?

Juliana Luna es una chica de 17 años en pleno proceso de rebeldía por su adolescencia y también por la inminente separación de sus padres, hecho que ella tal vez no entiende en su totalidad. Ella toma decisiones poco acertadas y por eso se deja ilusionar por un chico al que conoce a través de internet. Él es el responsable de que Juliana llegue al Bronx, con todo lo bueno y lo malo que eso implica.

¿Cómo fue el proceso de creación de su personaje?

Ese proceso tardó casi dos meses, fue muy rápido, pero nos tocaba abordar todo con mucho cuidado porque las situaciones que aparecen ahí pueden herir muchas susceptibilidades. Asumí a Juliana con mucho compromiso, así que tuve varias conversaciones con personas que estuvieron en el Bronx y de esa manera me llené de contexto.

¿Cómo trabajó el tema del acento?

Eso lo tuve que trabajar muy fuerte, porque mi acento es muy marcado y Juliana Luna es muy bogotana. Tuve profesoras para neutralizarme mucho. Recuerdo que andaba con el teléfono grabando a mujeres con las que hablaba para preguntarles a mis directores si era por ahí que veían al personaje.

¿Qué tanto de sus personajes encontraron en los libretos?

Los libretos de la serie son muy sólidos y tuvimos directores que nos dieron muchas libertades, así que pudimos aplicar buena parte de lo que logramos durante el trabajo de campo.

¿Influye para su trabajo actoral el hecho de que sea una propuesta basada en historias reales?

Influye en el hecho de que toca abordar las historias con mucha prudencia para no causar heridas innecesarias en nadie.

¿Cómo fue su formación actoral?

Cuando era pequeña, yo estaba muy encaminada hacia el modelaje y participé en diferentes concursos. Una vez me inscribí en una academia de danza y modelaje y ahí me hicieron un casting para participar en una serie muy importante para Venevisión llamada Somos tú y yo. A raíz de esa oportunidad, comencé mi preparación actoral, así que llegué a esto por casualidad.

¿Qué más hizo en la televisión venezolana?

De Somos tú y yo se hicieron muchos proyectos de corte juvenil. Luego pasé a una novela que también fue muy exitosa, Válgame Dios, y más adelante participé en Amor secreto, lo que me dio las herramientas para mi primer protagónico en la televisión de mi país.

