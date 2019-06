RUSIA: Cambio Climático obliga los Osos polares hambrientos a salir de su hábitat

MOSCÚ.- Una osa polar famélica capturada esta semana tras vagar perdida por una ciudad del norte de Rusia, a cientos de kilómetros de su hábitat en el Ártico, fue trasladada el viernes a un zoo en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk, donde recibirá tratamiento.

La hembra de dos años apareció el domingo, famélica y exhausta, en la ciudad norteña de Norilsk, un centro de producción de níquel.

El animal se enfermó y estuvo a punto de morir tras estar buscando comida en un vertedero, por lo que necesitaba tratamiento urgente, dijo en un comunicado la compañía petrolera Rosneft, que opera en la región.

La compañía dijo que participó en la operación para trasladar al oso desde Norilsk a Krasnoyarsk.

“El oso está recibiendo todo el tratamiento necesario y comida saludable”, indicó.

El cambios climático ha estado afectando a los hábitats con mar helado en que viven los osos polares y les está obligando a buscar comida en tierra firme, exponiéndoles al contacto con las personas en áreas pobladas.

No quedó claro cómo llegó el plantígrado a Norilsk, pero Oleg Krashevsky, un experto local en vida salvaje que vio al animal en Norilsk, dijo que es posible que se haya perdido. Según dijo, los ojos del oso estaban acuosos y era evidente que no podía ver bien.

Krashevsky señaló que no está claro qué puede hacerse con el oso, ya que parece demasiado débil para ser devuelto a su hábitat natural.

En : Tecnología