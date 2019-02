Rusia insiste en que salida militar en Venezuela “sería un suceso muy negativo”

Caracas.- El embajador de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) dijo que Moscú está “muy preocupado de que algunos impacientes pudieran estar considerando una medida militar contra Venezuela”.

Vassily Nebenzia dijo este jueves a reporteros en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York que esa medida “sería un suceso muy negativo”.

Nebenzia declaró que incluso los países latinoamericanos que apoyan a la oposición venezolana “están categóricamente en contra de cualquier medida e intervención militar en Venezuela”, reseñó AP.

El diplomático consideró que la ayuda humanitaria que se está enviando a la frontera de Venezuela para los necesitados está siendo usada “como herramienta de juego político”.

Dijo que el asunto era una provocación que podría “conllevar a algo mucho peor que eso”.

Nebenzia afirmó que Nicolás Maduro siempre tiene la opción de pedir ayuda humanitaria a la ONU.

