¿A quién perteneció la Cédula de Identidad Venezolana Número 1?

La Cédula de Identidad es el documento de identificación más importante para los venezolanos, y de ella depende prácticamente cualquier trámite legal, académico y político que se quiera realizar.

Hasta el momento se han cedulado a más de 28 millones de venezolanos, pero ¿sabe usted a quién perteneció la cédula número 1?

El 3 de noviembre de 1942 fue emitida la primera cédula por el Sistema de Identificación Ciudadana, que luego se llamó Dirección de Identificación y Extranjería (DIEX), luego Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), y por último Servicio Administrativo de identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

El 31 de diciembre de 1941 en la Oficina Central de Identificación se expide la primera cédula de identidad para extranjeros (Nº 0001) al ciudadano Friedrich Wachter Fischer, de nacionalidad alemana. La cedulación de extranjeros se inició primero que la de venezolanos porque durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno nacional tenía la necesidad de establecer el control y la identificación de los ciudadanos extranjeros residenciados en el país y los movimientos migratorios

A partir del 3 de noviembre de 1942 se inicia la cedulación de los venezolanos, con la expedición de la Cédula de Identidad Nº 001, otorgada al Presidente de la República Gral. Isaías Medina Angarita. El 2 de julio de 1946, se publicó el Decreto Ley Nº 367, por el que se asigna la Dirección de Identificación como dependencia del Ministerio de Relaciones Interiores; el 28 de septiembre del mismo año, con el Decreto Nº 409 se reglamenta el Servicio Nacional de Identificación.

