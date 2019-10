SÁDICO: Abusó de adolescente con discapacidad

EDO. MIRANDA .- A Luis Enrique V**s L***(39) lo detuvo el Cicpc en el caserío Urba, parroquia Panaquire, municipio Acevedo, en Miranda, por abusar sexualmente de un adolescente de 15 años.

«Mediante averiguaciones, exámenes psicológicos y forenses realizados al menor se pudo conocer que el hombre, valiéndose de la confianza de la familia y la discapacidad que padece el jovencito, abusó de este», informó el cuerpo detectivesco.

El arrestado fue puesto a la orden de la Fiscalía 21° del Ministerio Publico del estado Miranda.

