Fráncfort , Alemania.- Alrededor de 800 expositores de 30 países y regiones se registraron para el IAA 2019, que se finalizó el 22 de septiembre. La de mayor incidencia este año resultó ser China, con 79 empresas que asistieron a la feria, ocupó el primer lugar entre los expositores internacionales.

Los fabricantes de automóviles chinos Hongqi, Great Wall Motors y la startup Byton realizaron eventos para revelar sus nuevos automóviles, principalmente en el segmento premium.

La icónica marca de sedán de China Hongqi, bajo el fabricante de automóviles líder de China FAW Group, mostró su primer superdeportivo S9 de diseño propio y hecho a sí mismo y el concepto de SUV totalmente eléctrico E115.

Fue la primera aparición de la marca en un salón del automóvil en el extranjero en casi seis décadas. Hongqi ha emprendido un nuevo viaje con una nueva estrategia y visión para crear una «buena vida y buena movilidad» para los clientes en China y otros lugares, dijo Xu Liuping, presidente del Grupo FAW en la conferencia de prensa.

Hongqi vio un asombroso aumento de más del 600 % en las ventas en 2018 y apunta a vender más de 100,000 unidades este año, según Xu.

Great Wall Motors llegó al salón del automóvil de este año con la marca WEY. WEY-S, un concept car equipado con un sistema de conducción autónomo de nivel 4 hizo su debut mundial en el día de la prensa y otro concept car WEY-X hizo su debut en Europa.

Wei Jianjun, fundador de WEY y presidente de Great Wall Motors, dijo que WEY ha invertido preventivamente en tecnologías que incluyen electrificación, inteligencia artificial, conectividad y pila de combustible de hidrógeno.

Los Impresionantes modelos del Salón del Automóvil Fráncfort 2019, muchos ya están disponibles! was last modified: by

En : Tecnología