Cómo preparar Salsa De Tomate Casera

Sabemos que la salsa de tomate tiene múltiples usos en platos principales, para pastas es excelente, carnes, sándwich, para hacer la salsa rosada, pollos, vegetales, pizza y todo lo que se nos ocurre.

Aqui te mostramos como prepararla.

Como hacer la Salsa de tomate casera

Ingredientes

Una cuarta taza de vinagre

Media cucharada de sal

Tomates bien maduros, medio kilogramo.

30 gramos de maicena

Cien gramos de azúcar

Total: Cinco ingredientes

Preparación

Lavamos muy bien los tomates maduros, les quitamos la parte oscura, donde iba el tallo.

Ponemos a hervir agua, al estar en ebullición, colocamos los tomates por un par de minutos, los sacamos.

Procedemos a quitarles la piel, tal como se hace con el tomate de árbol.

Licuamos el vinagre, el azúcar, los tomates y la sal.

Colamos lo licuado,

reservamos un poco del líquido para mezclar con la fécula de maíz,

llevamos a cocinar a fuego moderado,

cuando está caliente, agregamos el licuado restante con la maicena.

Al estar espesa la salsa, bajamos el recipiente del fuego y

Ya está lista nuestra salsa de tomate casera.

Se puede servir de inmediato o guardarlo en envases, frascos de vidrio preferiblemente.

Procedimiento

Si le parece complicada la receta, vamos a repasar y a hacerla más entendible y porque es muy fácil,

quitamos la piel a los tomates,

licuamos todo: vinagre, tomates, azúcar, sal y maicena.

Luego colamos lo licuado y

en una olla, llevamos a fuego bajo y revolvemos hasta que la salsa esté espesa.

Aquí, para hacerlo más fácil licuamos todo completo, colamos y

cocinamos todo para tener la salsa lista cuando está cocinada y espesa.

El azúcar es para que no quede la salsa ácida, algunas personas prefieren colocarle solo una cucharada de azúcar, esto es a criterio personal. Listo para disfrutarlo!!!

