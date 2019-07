San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto son las ciudades que presentan mayores frecuencias de apagones

Nuevos datos obtenidos por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en su más reciente estudio, realizado durante los meses de mayo y junio de este año, ratifican la vulnerabilidad del servicio de energía eléctrica especialmente en ciudades del occidente del país como lo son San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto, entidades donde se han reportado el mayor número de pérdidas del servicio eléctrico.

Julio Cubas, presidente del OVSP señaló: “Las ciudades en las que sus habitantes reportan mayor frecuencia de fallas del suministro eléctrico consecuentemente han indicado una menor valoración positiva de este servicio como son los casos de San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto, donde el 93%, 89% y 81% de sus habitantes respectivamente indicaron tener apagones todos los días”.

En los últimos meses se ha evidenciado un incremento de protestas en estas ciudades por reclamos de los servicios públicos, según información publicada en medios digitales; sin embargo, los problemas de interrupción del servicio eléctrico ocurren con menos frecuencias en las demás entidades analizadas por parte del equipo, totalizando al menos 7 de las principales ciudades del país.

Con respecto al resto de las ciudades evaluadas, Cubas precisó: “En Barcelona y Valencia la proporción de ocurrencia de apagones es de 52% y 53% respectivamente; no obstante, son Ciudad Bolívar y Caracas las ciudades donde se registraron menos interrupciones del servicio eléctrico, estas últimas con una marcada diferencia de 27% y 8% cada una, acotando que en la ciudad capital predominan las personas que respondieron que “casi nunca” tienen apagones con un 61% de los consultados”.

Esta gran diferencia sobre la frecuencia en la falla del servicio en las ciudades se debe además a la implementación de un esquema de racionamiento desde la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en el cual se deja por fuera de restricción a la ciudad de Caracas, al estado Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, lo que explicaría principalmente por qué ocurren estas diferenciaciones, a pesar de que el reciente monitoreo de la ciudad capital han determinado que sí se han reportado fallas y pérdidas del servicio eléctrico en la capital en un promedio de 4 horas.

No obstante, Cubas señaló sobre el Plan de Racionamiento de Carga que: “San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto serían igualmente las ciudades en donde se tiene una mayor percepción de que la aplicación del racionamiento no es ajustada ya que 74%, 68% y 57% de los habitantes de dichos centros urbanos respectivamente reportan experimentar mayor número de horas sin suministro eléctrico que el indicado para cada localidad de acuerdo al plan establecido”.

En el marco de la difusión de nuevos resultados, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, inicia el recorrido por las ciudades sujetas a evaluación, así como a la realización de conversatorios que permitirán exponer a la sociedad civil el comportamiento de los servicios públicos, basado en encuestas a hogares en siete de las principales ciudades del país.

En este sentido, el OVSP invita a todos los habitantes de Barquisimeto a participar en el Conversatorio “La situación de los servicios públicos en Venezuela” que se realizará el próximo martes 23 de julio de 2019 en la Sede de Universitas Fundación, Carrera 17, Barquisimeto, Estado Lara de 9:00 a.m a 12:00 p.m.; así como a los residentes de Barcelona al mismo evento a realizarse el jueves 25 de julio de 2019 pero en los espacios del Colegio de Ingenieros del Estado Anzoátegui.

Los resultados de dichos estudios están disponibles para consultas ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitando las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @asoesda. De igual forma, para contactos directos, disponen del correo electrónico asoesda@gmail.com

San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto son las ciudades que presentan mayores frecuencias de apagones was last modified: by

En : Noticias Nacionales