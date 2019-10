¿Tu eres de los que toman un buen desayuno? ¿O eres de los que solo toman una taza de café y salen disparados de casa? Tanto para los primeros como para los segundos este desayuno tipo americano les resultará verdaderamente tentador. Son unos sándwiches de huevo con tocino crujiente. No tienen ninguna complicación y podrás prepararlos de una forma realmente sencilla.

Ingredientes:

Pan de tu elección

huevos fritos

queso Cheddar

tocino crocante

Preparación:

Precalienta el horno a 185º. Forra un molde par ahornear grande con papel aluminio. Coloca las rebanadas de tocino en una sola capa y hornea durante unos 20 minutos. Da vuelta y hornea durante unos 8-10 minutos más (o hasta que estén crujientes). Transfiere las tiras de tocino a un plato con toallas de papel.

Une el sándwich agregando el huevo frito. Tuesta el muffin de ambos lados hasta que el queso cheddar se derrita.

Sandwiches de huevo y tocino crujiente el tradicional Desayuno Americano was last modified: by

En : Gastronomía