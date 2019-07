La red social del pajarito azul, Twitter se cayó este jueves 11 de Julio de 2019, debido a misteriosos problemas técnicos,

A todo usuario que intentó acceder a la red pasadas las 2pm EST, Twitter mostró problemas al cargar la página tanto en escritorio como en aplicación móvil, los rebotaba al intentar hacer LOGIN.

En escritorio mostraba el mensaje de que había ocurrido un problema técnico y que estaban trabajando para arreglarlo.

En la app, mencionaba que los tuits no se podían mostrar por el momento.

Según el sitio DownDetector el 58 por ciento de los usuarios han reportado fallas en la versión de escritorio de Twitter y se trata de una caída a nivel global.

De acuerdo con DownDetector, alrededor de las 12:00 horas del mediodía se habían recibido alrededor de 41 reportes de fallas en la plataforma. Para las 14:00 horas los reportes de fallas en el servicio superan los 40 mil.

Se cae Twitter a nivel mundial por problemas técnicos was last modified: by

En : Apps