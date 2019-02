Se prenden las alarmas! Fiebre porcina avanza en Japón y sacrifican miles de animales

TOKIO.- Un agresivo brote de fiebre porcina en Japón se ha extendido a cinco prefecturas, incluida Osaka, y unos 15.000 animales serán sacrificados como parte de las medidas para prevenir el contagio, dijo el miércoles el gobierno.

Esta es una cepa diferente a la mortal peste porcina africana que China ha estado combatiendo, sostuvo por su parte un funcionario del Ministerio de Agricultura.

El funcionario del Ministerio de Agricultura dijo que unos 15.000 cerdos en las granjas afectadas estaban siendo sacrificados y enterrados.

La fiebre porcina a menudo es mortal para los cerdos y los jabalíes, pero no infecta a los humanos,lo cual hasta ahora si bien no sucede, los científicos miran de cerca cualquier cepa de tal agresividad ya que puede mutar y ser trasmisible a humanos, lo que significaría una catástrofe nivel pandémia mundial.

