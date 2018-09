Sebastiana Sin Secretos: Aquí está el ELN en Caño Motilón

CATATUMBO. Fue el domingo 2 de septiembre. Temprano en la mañana. Llegó un grupo de ocho hombres portando armas de guerra, al sector Caño Motilón, parroquia Udón Páez del municipio Catatumbo del estado Zulia. El jefe del grupo se identificó como comandante Chucho. Vestía uniforme camuflado, brazalete rojo y negro, botas de caucho, pistola y fusil de guerra. Se identificó ante los dueños de las fincas de Caño Motilon, que limitan con Caño 14, como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que eran una organización seria y que venían a poner orden ante tanta sinverguenzura. Les dijo que todos, dueños y obreros, debían abandonar las fincas de ese sector, porque ellos iban a controlar ese territorio y no quería que estuvieran ahí para evitar la muerte de civiles. “Tienen 12 horas para abandonar el lugar”, les dijo. Una semana antes ya habían tenido éxito al obligar a los dueños de las fincas de Caño 14 a desalojar sus propiedades.

Ahora el ELN está ocupando 4 fincas de palma aceitera y tres de ganadería. En los fondos de 4 Ranchos se producen 150 toneladas semanales de palma aceitera y casi 100 kilos de queso. Las fincas ahora las ocupa el ELN. Si entran por Caño Motilón, en el Puente de Casa de Tubo a la derecha; en toda la intersección, en la vía alterna que conduce hacia Casa Blanca y Caño 14 hay unos lugares donde la gente juega pool. Entre ahí a la derecha y en la tercera finca a mano derecha está el comandante Chucho, muy instalado. Al frente del sector 4 Rancho hay una tienda que es la que le suministra los víveres a los guerrilleros. Los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional están en la vía principal de la zona que ocupó el ELN, es decir a unos 400 metros. Los militares entran a la zona en una tanqueta, hacen un recorrido y se van. Solo hay alcabalas militares en las entradas del Caño del Medio y Caño Motilón, pero ahí están los paramilitares. La FANB no se acerca a las zonas manejadas por el ELN: Cari Caimán, Caño 14, Valle Verde y Pacasa. Ahora el comandante Chucho está instalado en las coordenadas 8.30’49’’N 72.27’02’’W. Observen en la gráfica la vegetación espesa, al fondo de la casa de una de las fincas que ocuparon. A escasos metros de la casa hay vegetación mediana y ahí está un campamento grande de los elenos.

PARAMILITARES. Regresaron al Catatumbo. Detienen a las personas para revisarles los vehículos y pedirles la cédula de identidad. La Fuerza Armada se ha ido replegando, después de haber tomado el control de parte del sector. A muchos productores les parece que es una acción premeditada. Otros simplemente asumen que los soldados no tienen alimentos suficientes. Mientras la guerrilla y los paramilitares van retomando el territorio, el G/B Aquiles Leopoldo Lapadula Sira, Comandante de la 12 Brigada de Caribe de Machiques, quien estaba haciendo una buena acción en la zona, aunque se le estaba pasando la mano con los productores, se fue de permiso. No se sabe si fue porque el ministro de la Defensa y el comandante general del Ejército, lo felicitaron públicamente. Lapadula debe oir a la comunidad, hacerla su aliada, diferenciar claramente a la guerrilla y paracos de los productores amenazados y acorralados. Desde hace días los funcionarios de la FANB se han dedicado a retenerle y revisarle los teléfonos a los habitantes de la zona y les dicen que están averiguando con quienes se comunican. Y para colmo, tumbaron las comunicaciones.

CORPOELEC. Ocurre en Corpoelec sede Santa Rosa, Calle Santa Rosa, entre Av Libertador y Andrés Bello. Allí está el Centro de Control de Operaciones de Caracas. Hace tiempo el colectivo Alí Primera se encargaba de lectura y mediciones; también de suavizar a quienes hacían algún tipo de protesta o reclamo por incumplimiento o firma del contrato colectivo. Adicionalmente llegó una compañía de seguridad con 24 vigilantes por turno en la torre. Pero con el tiempo las sedes (no oficinas comerciales) quedaron sin vigilancia. Ante las muchas denuncias por hurtos, llegaron los milicianos. La situación es que hasta el microondas que quedaba en el comedor donde el personal calentaba su comida, desapareció. Una torre estratégica donde se controla el flujo de corriente de la gran Caracas y donde están los planos de operaciones de la red eléctrica, quedó sin seguridad. Los milicianos reaparecieron hace semanas, vistiendo uniformes de empresa de seguridad. Hace meses llegó un grupo llamado fuerza de choque y encontraron un cuarto donde había un almacén de partes de motos ellos mismos hicieron inventario y se los llevaron. Un jeep de la flota, que fue llevado al sótano de estacionamiento donde paran los empleados (mismo nivel donde estaba el cementerio de partes), a unos 30 metros de la gente de control de pérdidas (PCP), ha sido desvalijado progresivamente. Ya no tiene cauchos, rines, caja, snorkel y un montón de cosas.

IUTLA. Es el Instituto Universitario de Tecnología Los Andes, con sede en Rubio, Táchira. Un grupo de estudiantes hizo su carrera de TSU para agropecuaria en una extensión del IUTLA ubicada en El Piñal, municipio Fernández Feo. Gran cantidad de estudiantes lleva años esperando sus títulos. Muchos terminaron en el 2016. Y hoy nada que llegan los títulos. Los directivos del IUTLA Rubio les informan que no se podrán entregar dichos títulos por las aulas foráneas, porque nunca fueron registradas ante el Ministerio de Educación. Igual estaría sucediendo en las sedes de Cordero, Colón, Mérida y Bejuma, donde esperan sus títulos. El IUTLA Rubio ofrece las carreras de enfermería, administración banca y finanzas y administración industrial. Desde el 2013 surgen las aulas foráneas porque el gobierno sacó aquel invento de la municipalización, que terminó fracasando. Pero el IUTLA hizo silencio y siguió con las aulas. Para el 2014 la directiva estaba conformada por Carlos Vegas, Alcides de Jesús Rivas y Humberto Bolívar, quienes abandonan el instituto y entra la nueva administración que tampoco hace público el problema. “Nos hacían pasar el aula de El Piñal como si fuera de Rubio”, confiesa un estudiante. Pero tampoco los han podido graduar. Los actuales directivos Coromoto Salas (subdirectora académica) y el profesor Piero Dichara (control de estudios) propusieron como alternativa clase fines de semana, pero el abogado del IUTLA se opuso. El caso es que a los estudiantes que esperan el título no les dieron carta de culminación, ni de aprobación de pasantías y tesis. Los dueños del Instituto dizque viven en los Estados Unidos. La denuncia está en la Defensoría del Pueblo y Fiscalía 24 en San Antonio. El coordinador de los institutos públicos y privados a nivel Nacional, lo sabe. El IUTLA debe responder y las autoridades ministeriales también.

BORGES. Es Jorge Luis, ese maravilloso e irreverente poeta argentino. Fue él quien un día escribió: “Habré de levantar la vasta vida/ que aún ahora es tu espejo:/ cada mañana habré de reconstruirla./ Desde que te alejaste,/ cuántos lugares se han tornado vanos/ y sin sentido, iguales/ a luces en el día./ Tardes que fueron nicho de tu imagen,/ músicas en que siempre me aguardabas,/ palabras de aquel tiempo,/ yo tendré que quebrarlas con mis manos./ ¿En qué hondonada esconderé mi alma/ para que no vea tu ausencia/ que como un sol terrible, sin ocaso,/ brilla definitiva y despiadada?/ Tu ausencia me rodea/ como la cuerda a la garganta,/ el mar al que se hunde”.

