Sebastiana Sin Secretos: El buque Pilín León o Negra Matea parado en Portugal

BUQUE. Es el famoso Pilín León, rebautizado Negra Matea, y que representó para el Gobierno de Hugo Chávez, el ícono de la derrota del paro petrolero del año 2002. Lleva más de un año parado en Portugal, con el mantenimiento dentro de las instalaciones de dique de lisnave en la provincia de Setubal; no lo han devuelto a Venezuela por la deuda que tiene PDVSA. El plazo de reparación no era mayor a dos meses, pero el buque lleva 19 meses en espera de ser reparado y generando cada día más deudas. Funcionarios de PCP viajó a Portugal a investigar el regreso del buque; sin tener autorización para este dique, el buque salió en abril 2017, generando una deuda tan grande que el personal se quedó sin provisiones, sin aire acondicionado y sin pago. La agencia encargada de velar porque no le falte nada al buque, se niega a prestar toda relación, por la deuda acumulada desde 2017, y en ella comprende la alimentación. Pero la situación es tan crítica que deben solicitar donaciones de otros barcos o material de desecho, tales como cable, para vender y comprar artículos de aseo personal.

CRÍTICA. Pero en iguales circunstancias está el buque Parnaso, que ya tiene 21 meses, un lakemax perteneciente a Pdvsa, manejada por BSM. También el buque de reciente adquisición Río Ayacucho, el cual está fondeado en la bahía de Lisboa; ambos de la flota de Pdvsa. “Todos los tres buques parados por la deuda acumulada, porque no pagan”, confesó un marino mercante. “Como medida de presión dejaron de suministrar, al personal, el servicio de taxis, de comida y solamente estricta emergencia hospitalaria”. La cláusula de los taxis permite al personal que se les cancele el pago del traslado del buque a la ciudad. “El contrato colectivo de Pdvsa Marina también contempla el pago de viáticos que adeudan y parte del salario en moneda extranjera; todo está en el contrato, así como la asistencia médica por el seguro internacional”. Son 26 venezolanos, que es la segunda tanda, porque la anterior duró un año por cierto violando las leyes marítimas del tiempo abordo de una persona. Hay otro buque de PDV Marina, el Terepaima que está en Bonaire, retenido por embargo, desde hace casi un año. “Y eso que no estamos mencionando a los “dioses”, barcos que maneja BSM propiedad de Pdvsa 8 buques que están en su mayoría parados por falta de mantenimiento se sigue pagando sin producir nada. Esos son buques con nombre de dioses griegos: Teseo, Zeus, Eos, Parnaso, Hero, Proteo y 2 más”.

MARINOS. La tripulación ha acudido a la Federación Internacional del Transporte (ITF) solicitando apoyo “y su respaldo en esta lucha de la cual hemos agotado todos los medios y órganos regulares, sin tener una respuesta digna como trabajadores de la primera industria del estado venezolano. Prácticamente nos tienen secuestrados nuestros derechos que están consagrados en la Carta magna, están contemplados en la Ley de Trabajo, en las normativas de la corporación de Petróleos de Venezuela y en el contrato colectivo de los Trabajadores Petroleros gente de mar. PDVMARINA tiene en su seno el manejo de la única flota Naviera que posee actualmente la Republica Bolivariana de Venezuela, compuesta por 15 buques de los cuales 7 están parados por diferentes causas y de los 8 que quedan están navegando solamente cuatro a media máquina”. Lo que sorprende es que los buques fletados de las empresas extranjeras continúan laborando en PDVMARINA , con sueldos muy importantes en dólares, mientras la flota venezolana se pierde.

JAUA. Es Elías. Silenciosamente salió del poder. El punto de quiebre fue una reunión con vicepresidentes y Delcy Rodríguez, la vicepresidente ejecutiva. Jaua, entonces ministro de Educación, rechazó la eliminación de los contratos colectivos. Se levantó y dijo: “eso es una burla a los docentes, es la eliminación de derechos conquistados, representa un retroceso histórico de los alcances de la clase obrera”. Recordó que en plena guarimba los maestros siguieron laborando a pesar de la adversidad. Delcy le respondió que esa era una decisión tomada y el ministro abandonó el lugar diciendo que entonces nada hacía allí. Al día siguiente estaba fuera del gabinete ministerial, a pesar que unas semanas antes una encuesta lo señalaba como el mejor ministro de Educación que ha habido durante la revolución bolivariana. Elías Jaua ha tenido el apoyo de un grupo que era línea dura de Bandera Roja y enfrentado a Gabriel Puerta Aponte, además de sectores radicales del chavismo.

FRONTERA. Ocurre en San Antonio del Táchira. Normalmente quienes viajan de San Cristóbal hacia la frontera, toman su buseta o autobús en el terminal de pasajeros de San Cristóbal. Sube un vendedor que repite una historia para tratar de seducir a los compradores con lástima o miedo. El viaje transcurre como siempre. Hace unas semanas no fue así. Apenas entrando a San Antonio, varios pasajeros se disponen a recoger las cosas que llevan, para pedir parada, como siempre. Pero llegado a la estación de servicio que hay en la entrada del pueblo, el chófer advierte “a partir de hoy no podemos dejar a ningún pasajero aquí por la vía, la orden estricta es dejarlos a todos en el terminal”. De inmediato las quejas suben de tono. “Por qué nos lo dice ahorita, -reclama una señora-. Yo vivo cerca de la PTJ. ¿Cómo me va a llevar al terminal?”. Otro dice que él se queda en el cementerio, porque de ahí toma para Ureña. Y así sucesivamente varios reclamos se oyen, hasta que el chófer en voz alta y amenazante, responde: “es orden de ellos, -dice señalando hacia la parte de la calle- y para que salgan de dudas se los voy a llamar”. El conductor del colectivo se detiene y el colector llama a una de las personas que estaba en moto, ahí cerca. Se subió una chica que más parecía varón; muy joven, cabello muy corto, vestida de negro y blanco, con una cara de muy pocos amigos. En silenció dirigió una mirada aterradora a los pasajeros, mientras con voz desafiante y gesticulando en extremo, sentenció: “la orden es llegar al terminal, nadie puede quedarse en la vía, todo el mundo al terminal”. Nadie murmuró nada. Todos allí saben el precio que se paga si se desobedece a uno de los grupos armados que controlan la zona, sean paramilitares o guerrilla. El transporte sigue hacia el terminal, mientras la gente siguió quejándose. El conductor murmuró resignado: “aquí mandan ellos, no se pongan cómicos, porque sino se los llevan para Llano Jorge”. La muchacha iba en moto guiando la buseta y le hacía señas al cconductor, indicándole hacia dónde seguir. Así siguió hasta el terminal. Los pasajeros se bajaron enfadados. Allí habían compañeros de la joven de pelo corto, la mayoría vestidos de negro y algunos de negro y blanco. Una mujer de más edad que la muchacha, obesa, cabello muy corto, con aspecto arrogante, dio unas órdenes y luego se subió a la moto. No pasó más nada.

BONNETT. Es Piedad, la poeta colombiana nacida en Antioquia en 1951. Es además novelista, dramaturga y crítica literaria. Es profesora universitaria en filosofía y lenguas. Su poesía expresan la visión de la mujer de clase media en un país desgarrado por múltiples violencias, desigualdades y conflictos. Fue ella quien un día escribió: “Como un regalo acepto tu silencio,/ con todo/ lo que contiene su rigor de roca./ Con todas las preguntas que caben en su círculo,/ su arañazo, su lágrima y su vientre/ de tambor que golpeo/ y donde sólo el golpe me responde./ Como algo que es,/ que no puede no ser/ acepto tu silencio./ Con todo lo que tiene de respuesta,/ de grito figurado, de impotencia,/ de palabras cosidas con largos hilos falsos./ Porque todo/ lo que un hombre quiere soñar cabe en el puño/ cerrado del silencio./ Te ofrezco a cambio/ todo el silencio que tu oído pide,/ que tu corazón pide,/ y de puntillas/ salgo de ti./ (Yo, que siempre he creído en las palabras)”.

ÚLTIMA HORA

La detención del periodista alemán, Billy Six, detenido en los Taques, y de quien les hablé en mi twitter @SebastianaSin ha causado numerosos allanamientos en Caracas y Valencia.

Se elevan los ataques contra las emisoras de radio en diferentes partes del país. Aunado al cierre de programas de radio.

José Vicente Rangel miente. A González López no lo destituyen del SEBIN por el incidente con la caravana presidencial, sino por los obstáculos ante el caso de Fernando Albán.

Sebastiana Sin Secretos: El buque Pilín León o Negra Matea parado en Portugal was last modified: by

Loading...

Sebastiana Sin Secretos: El buque Pilín León o Negra Matea parado en Portugal

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):