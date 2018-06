Sebastiana Sin Secretos: FAES enfrentó a paracos en Orope

Sebastiana Barráez

Quinto Día

OROPE. Es un pueblo del municipio García de Hevia en Táchira. Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), a la orden de Freddy Bernal, llegaron a Orope para ejecutar actos contra el contrabando. Los paramilitares llegaron a defender su territorio. Era la una de la tarde, cuando se cayeron a tiros el FAES con los paracos que controlan el negocio del combustible. Parecía un pueblo del oeste. La desbandada fue tal que la gente corrió y tuvieron que abrir el puente que comunica a Puerto Santander con Boca de Grita, para que pasaran carros y gente corriendo. El enfrentamiento fue en dos sitios: en la carretera de Orope a La Fría y el otro la que va de Orope a Boca de Grita. Hay quienes aseguran que hubo varios muertos y heridos, pero ninguna información oficial. Los paracos tratando de evitar que los funcionarios entraran a Boca de Grita, derrumbaron con motosierra un árbol junto al comando policial, que hizo correr a los policías porque impactó contra el tendido eléctrico, que lanzó chispas e incendió parte del comando. Ya hasta pintaron la pared. Pero el árbol caído sigue ahí porque nadie se atreve a quitarlo, no vaya y entre en desgracia con los paracos. Si usted llega a Orope verá los graffitis: “Somos el ELN, no queremos más corrupción”. Los encontrará a lo largo de la carretera. Parece que Bernal no los vio. Por ahora hay muy poca afluencia de gente.

BERNAL. Luego de varias horas de tiroteo, fueron capturados seis sujetos, entre ellos el líder de la banda Los Paracos, a quien extrañamente Freddy Bernal identifica solo como Jhonny G. De él dijo el llamado “protector del Táchira” que estaba solicitado por extorsión y secuestro. Les incautaron 601 pimpinas de gasolina y cuatro camiones. Lo que demuestra el estado de descomposición atroz es que cerca de 300 personas del pueblo, salieron a protestar para exigir que los paracos fueran liberados. ¡Claro! Si la mayoría de esos pueblos viven del contrabando de combustible. Es significativo ver la gran cantidad de mujeres defendiendo a la banda Los Paracos y más aún, cuando llegó el FAES, pidiéndole “no disparen, no disparen que hay niños”, los mismos infantes que usan para custodiar las ventas o los depósitos de gasolina. Otro aplauso para Bernal, aunque siga rodeado de algunos personajes no tan santos y no haya dicho que una mujer, María Edith Ortiz, murió en el tiroteo y hubo varios heridos que fueron trasladados al lado colombiano, que por la gravedad de las heridas fueron remitidos al hospital de Cúcuta.

CAPITANA. Es la de Navío retirada Emmy Mirella Da Costa Vanegas. Se graduó de bachiller en el Liceo Monseñor Arias. Es de origen portugués y vivió en Filas de Mariche. Estudio en 1985 en la Escuela Naval. Se fue de baja por insuficiencia académica y fue reenganchada en el año 1986. Muy cercana al poder en Miraflores, como edecán de la entonces primera dama. Sale de baja como capitana y se dedica a la venta de seguros, principalmente con Seguros Horizonte, el exclusivo de la Fuerza Armada. Desde el principio hubo mucho misterio alrededor de su detención. A través de redes sociales se publicó una foto de ella con su hijo afirmándose que estaban detenidos. Luego supimos que el muchacho vivía fuera del país. Más extraño aún es que en las puertas de la Dgcim, Sebin, Ramo Verde y tribunales militares, los familiares de los detenidos se encuentran, cada quien preguntando por su ser querido, pero nunca hubo una sola persona relacionada con esa capitana. Ella aparece en la lista de los imputados a la causa de los oficiales de Operaciones Especiales CJPM-TM1C-011-2018, pero nunca hubo evidencia de su detención o lugar de reclusión. La semana pasada hubo información de que ella estaba fuera del país, porque logró huir antes de las detenciones. Ahora salen unas fotografías de ella con aparente signos de tortura y quienes las difunden dicen que logró huir porque le pagaron a funcionarios de Inteligencia y que está a buen resguardo. ¿Cómo es que si salió del país las fotos sean de ella torturada? ¿A quién se le ocurriría tomarle fotos si estaba huyendo? Una cosa es que en los sitios de reclusión estén aplicando tortura, algunas físicas pero sobretodo psicológicas, a oficiales detenidos y otra es montar una puesta en escena pretendiendo que con eso inculpan al gobierno. Flaco servicio le hacen a la verdad.

FAMILIA. Es la de Carlos Andrés Mora Alviarez. Detenido en la frontera, señalado de delitos como traición a la patria e instigación a la rebelión, junto a gran cantidad de militares de diversos componentes. Ellos destacan que Mora Alviarez, comerciante de San Antonio del Táchira, no es familia del Cnel (GNB) Pedro Javier Zambrano Hernández. Dicen que no pertenece a partido político alguno y que no tiene dinero, como han tratado de hacer ver los cuerpos de seguridad. Mora permanece detenido en la Dgcim de Caracas.

MATUS. El teniente (Ej) Carlos Alberto Matus Ortiz, fue detenido el 10 de mayo. En la Dgcim Caracas lo mantuvieron incomunicado. Su familia fue burlada para que no tuviera ninguna información suya. Su hermana debió clamar públicamente hasta que el 19 de junio le permitieron al teniente llamar, cuando lo trasladaron para la DGCIM en El Trigal de Valencia, donde ni comida hay. Y no lo han presentado ante el Tribunal, porque la juez militar Mayor (Ej) Luz Mariela Santafe Acevedo está de reposo y no se sabe cuándo se va a incorporar, como si eso fuera problema del teniente de 24 años, a quien le han denegado la justicia y violado sus derechos humanos durante más de un mes, incluso porque en la Dgcim de Caracas lo tuvieron en un cuarto a oscuras y sin acceso al baño para orinar. COPP. Es el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), artículo 127. “El imputado tendrá los siguientes derechos: 1) Que se le informe de manera específica y clara de los hechos que se le imputan. 2) Comunicarse con sus familiares, abogados de su confianza para informar sobre su detención. 3) Ser asistido desde los actos iniciales de la investigación por un defensor que él o sus parientes señalen y, en su defecto por un defensor público. /…/ 9) No ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o denigrantes de su dignidad personal. 10) No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento”.

VICEPRESIDENTA. Recordando al destacado e irreverente poeta Jorge Luis Borges:

NERUDA. Es el gran Pablo, el maravilloso poeta chileno, el que un día escribió: “Antes de mí/ no tengo celos./ Ven con un hombre/ a la espalda,/ ven con cien hombres en tu cabellera,/ ven con mil hombres entre tu pecho y tus pies,/ ven como un río/ lleno de ahogados/ que encuentra el mar furioso,/ la espuma eterna, el tiempo!/ Tráelos todos/ adonde yo te espero:/ siempre estaremos solos,/ siempre estaremos tú y yo/ solos sobre la tierra/ para comenzar la vida!”

Última Hora

En una guillotina, por acción de piratas de carretera que montan alcabalas, convertida la autopista que desde Barinas lleva a Guanare.

En Upata detienen a 4 funcionarios de PoliBolívar, con más de 150 uniformes militares, insignias del ELN y mil balas de fusil.

Según el Sindicato de la Prensa, 20 promociones de periodistas se han ido de Venezuela por la censura y la falta de garantías para ejercer.

En 2018, 122 periodistas solicitaron credencial internacional de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), para trabajar fuera de Venezuela.

Solo en 2018: 15 medios impresos, 4 digitales y una TV afectados por falta de insumos, sanciones y bloqueos por organismos del Estado.

El miércoles 27Jun hubo otro tiroteo en Pampanito, entre guerrilla y paracos. Eso es en las inmediaciones de Encontrados, Zulia.

Sebastiana Sin Secretos: FAES enfrentó a paracos en Orope was last modified: by

Loading...

Sebastiana Sin Secretos: FAES enfrentó a paracos en Orope

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):