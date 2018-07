Sebastiana Sin Secretos: Hasta los conspiradores firman “la lealtad”

OFICIALES. En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuando se da una orden, es para cumplirla, no para discutirla. Así que cuando el Ministro de la Defensa, G/J (Ej) Vladimir Padrino López, giró instrucción de suscribir un acta de lealtad al presidente de la República, hicieron cola para firmar. Eso no es garantía de lealtad. Pero tampoco es cierto que a los oficiales en lista de ascenso los hayan obligado a firmar so pena de no ser ascendido. ¡Vaya tontería! Un oficial no se va a negar a firmar, sencillamente porque con eso estaría siendo candidato seguro para interrogatorio en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y directo para el sótano. Justificar que un oficial se vio obligado a firmar, sería desconocer cómo funciona la institución castrense, quien estará fuertemente influenciada por el tema político pero no ha llegado a ser irreverente ante una orden. Es cierto que se ha vulnerado en extremo la meritocracia en los ascensos. No es casual que oficiales con expedientes y retardos, hayan ascendido. Tampoco, que algunos muy destacados no ingresaron a la lista. Pero no es sorpresa alguna. ¿Acaso el ministro Padrino López no dijo, refiriéndose a los ascendidos que “Han sido leales al presidente constitucional electo por el pueblo como se define en democracia“? Y agregó el titular castrense que “Hemos sido rigurosos pero también hemos sido justos (…) estamos evaluandoméritos como la lealtad a la patria”, aunque no explicó en qué consiste esa lealtad, porque la FANB no está cumpliendo lo que le señala la Constitución, hecho evidente en la vulnerabilidad del territorio y la soberanía.

PRESIDENTE. Nicolás Maduro insistió, desde el Campo de Carabobo, que “Necesitamos un poder militar creciente y unido al pueblo que diga que ha valido y valdrá la pena la lucha por el futuro, porque el futuro es la historia que nos espera…¡Alerta, Ejército!, ¡Alerta, Fuerza Armada! A cerrar filas, rodilla en tierra en combate contra la traición, en combate contra la oligarquía”, destacó Maduro, a la vez que aseguró que sectores colombianos conspiran para ver “dividida y enfrentada” a la Fuerza Armada venezolana por “envidia y odio”. Lo que está dejando muy claro es que la conspiración en la FANB se ha generalizado tanto, que aun los más leales empezaron a caer como ocurrió en febrero con los seis comandantes, incluido el del Batallón Ayala. El acta de compromiso a la lealtad la firmaron todos los de la FANB, incluso los conspiradores, aunque Maduro señala que están detectados.

ENFRENTAMIENTO. Fue el 28 de abril 2018. En el sector Caño 14, carretera Machiques-Colón, parroquia Udón, municipio Catatumbo del Zulia. Fue entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y paracos. Eran las 4 de la tarde cuando en la finca de cultivo de palma aceitera Cooperativa Cerro Verde, de Nelson Becerra. Desaparecieron Neri Manuel Rangel y José Elmer Rodríguez, obreros de la finca. El primero de ellos padre del teniente Teniente Manuel Rangel, miembro del CONAS. Los desaparecidos fueron encontrados muertos y enterrados en el cultivo de la palma el 7 de junio 2018, víctimas del tiroteo cruzado entre los grupos irregulares. Los elenos y los paracos controlan sectores de la zona fronteriza, tales como El Guayabo, Encontrados, Casigua, El Cruce, sectores rurales como: Caño del Medio, Caño Motilón, Caño Catorce, Caño Negro. Hay que destacar que los grupos armados se movilizan libremente por los puntos de control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

OROPE. María Edith Ortiz, quien murió en el enfrentamiento entre FAES y paracos en Orope, sería colaboradora de los paracos, según revelaron vecinos de la zona. “Le decían La Chiva, y era la que cobraba “el pote” en la alcabala del Ejército”. Su cuerpo fue trasladado a Puerto Santander, como ocurre con todos los que mueren de ese grupo. Los Paracos se trasladaron ese día en seis camionetas tratando de emboscar a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y portando armamento de alta potencia como M60. Varios vehículos de residentes de la zona quedaron como coladores.

JUECES. Son los jubilados. Los han desmejorado en todas sus formas: sueldos, bono de asistencia, no les dan cesta ticket, como en otros organismos del Estado. “Violentan el artículo 46, parágrafo único de la Ley de Carrera Judicial, referente a la proporción y homologación de nuestras pensiones, en relación con los activos”, dice una juez. Cuando venden las bolsas de comidas sólo se las dan a los jueces activos. “Desde el 2009, hemos enviado sendas comunicaciones al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), pero no le dan solución al problema”. Existe un informe jurídico de la DEM, en el que indican que, lo pagado a los activos, en igual proporción, debe ser para los jubilados.

MODERNO. Así es el Oficial Luis Suárez Eucamare, adscrito a Tránsito Sucre, en El Calvario, en Caracas. Cobraba la matraca a través de punto de venta, para darle facilidad al extorsionado. Una víctima lo denunció y Suárez fue detenido, así como David Pérez Coronado, dueño de Frutería La Gran Feria, donde llevaba a las víctimas a pasar las tarjetas y al empleado Anthony Febres, que se prestó para consumar el delito

BARCOS. Son los petroleros, fondeados frente a la comunidad Cardón de Punto Fijo, estado Falcón. Todas las noches hacen sonar las sirenas, en protesta a que PDV Marina no les entrega los alimentos y además le prohíbe que la tripulación abandone los barcos. Han optado por pescar para tener algo que comer.

IPOSTEL. Es el Instituto Postal venezolano. Los sindicatos aliados con el patrono. Silencio ante las irregularidades administrativas, tales como compras de productos alimenticios personales y facturas de proveedores dentro y fuera de Caracas que pertenecen a familiares de los directores y asesores del presidente de Ipostel. Ha desparecido partes y auto partes de la flota de vehículos de Ipostel encontrada en el edificio sede en San Martín, Caracas. Lo bienes e inmuebles de las oficinas y edificios a nivel nacional los están saqueando. Se llevan aires acondicionados, neveras y enseres pertenecientes a los departamentos u oficinas. Han destituido arbitrariamente a varios empleados. Están usando para otras cosas, la partida de seguro destinada para servicio médico.

PCV. Es el Partido Comunista de Venezuela. Protesta la decisión del presidente Nicolás Maduro de entregar 700 empresas nacionalizadas al Frente Francisco de Miranda (FFM). La respuesta a ello que dio el secretario general del PCV, Oscar Figuera, es que FFM no ha dado muestras de desarrollar una gestión acorde con los intereses populares. “El FFM llega a las instituciones como que fueran colonizadores y propietarios, irrespetando los espacios de los trabajadores”. A la vez el PCV no comparte la eliminación de Mercal y Pdval, en las que incluso han hecho despidos masivos sin justificación. Tampoco comparten la creación de tiendas CLAP que se entregarán a privados. Critica la división entre el Ministerio de Producción Agrícola y el de Alimentación, destacando que el primero, lo que ha hecho es crear “una inmensa mafia”. Advirtió el desempeño, en el sur del Lago de Maracaibo (Zulia), del Instituto Nacional de Tierras, la Guardia Nacional Bolivariana y dirigentes del PSUV, así como las amenazas de muerte contra el dirigente Luis Fajardo.

BANDEIRA. Es Manuel el poeta, profesor, crítico y traductor que murió en 1968, a los 74 años de edad. Fue él quien un día escribió: “Cuando estás vestida,/ nadie se imagina/ los mundos que escondes/ bajo tus ropas./ Así, en pleno día,/ nunca percibimos/ los astros que lucen/ en el hondo cielo./ Pero están desnudas/ la noche o tú, y allí/ palpitan tus mundos/ y los de la noche./ …/Desnuda, tus ojos/ se desnudan también;/ tu mirar es más amplio,/ más líquido, más lento./…/ Bajo hasta lo hondo/ de tu ser, ahí donde/ tu alma me sonríe/ desnuda, desnuda”.

ÚLTIMA HORA

Seis Sgts de la Guardia del Pueblo en Charallave, fueron detenidos, luego de haberse evadido con el armamento y herido a un civil.

Para el alistamiento militar reclutan, en la base naval Juan Crisóstomo Falcón, de Punto Fijo, a jóvenes con antecedentes policiales y/o arresto domiciliario.

Sebastiana Sin Secretos: Hasta los conspiradores firman "la lealtad"

Sebastiana Sin Secretos: Hasta los conspiradores firman "la lealtad"

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):